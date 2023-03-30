شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعى تساعد بالتغلب على الحرارة الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع أحداث الطقس القاسية التي تغرق بانتظام مدننا الساحلية وتحرق مجتمعاتنا الريفية، طورت Google مجموعة جديدة من الأدوات عبر الإنترنت التي يمكن لموظفي الخدمة المدنية ومنظمي المجتمع على حد سواء استخدامها في جهودهم لدرء الكوارث الناجمة عن تغير المناخ.

وترسل Google بالفعل تنبيهات الطقس القاسية للمستخدمين في المواقع المتأثرة، وتوفر معلومات مفيدة وسهلة الفهم حول الحدث من خلال صفحة البحث - سواء كان تحذيرًا من عاصفة شتوية أو تحذيرات من الفيضانات أو تحذيرات من الإعصار أو أي شيء لديك، وفقا لتقرير engadget.

وأضافت الشركة الآن تنبيهات الحرارة الشديدة إلى تلك القائمة، وستعيد تفاصيل Googling عن الحدث كل شيء بدءًا من تواريخ البدء والانتهاء المتوقعة لموجة الحر إلى المشكلات الطبية التي يجب الانتباه إليها أثناء الحدث وكيفية التخفيف من آثارها، ودخلت الشركة في شراكة مع شبكة المعلومات الصحية العالمية (GHHIN) لضمان أن المعلومات المقدمة دقيقة وقابلة للتطبيق.

ومن الأسهل كثيرًا الحفاظ على راحة المواطنين في الطقس الحار إذا لم تكن المدن نفسها شديدة الحرارة، لكن علاقة حبنا بالخرسانة الحضرية لم تكن قابلة لتحقيق هذا الهدف، ولهذا السبب طورت Google Tree Canopy، وهي ميزة ضمن تطبيق Environmental Insights Explorer الخاص بالشركة، والتي "تجمع بين الذكاء الاصطناعي والصور الجوية حتى تتمكن المدن من فهم تغطية الأشجار الحالية وتخطيط مبادرات الغابات الحضرية بشكل أفضل.

ويتم استخدام Tree Canopy بالفعل في أكثر من اثنتي عشرة مدينة، ولكن مع إعلان اليوم الأربعاء سيتوسع البرنامج بشكل كبير ليشمل ما يقرب من 350 مدينة حول العالم بما في ذلك أتلانتا وسيدني ولشبونة وباريس.

وتقدم Google أيضًا ذكاءً اصطناعيًا مشابهًا التصميم للمساعدة في التخطيط لتركيب "الأسقف الباردة" التي تعكس الحرارة من الشمس بدلاً من امتصاصها كما تفعل الأسطح المصنوعة من ورق القطران اليوم.