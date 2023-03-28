تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات كرت الشاشة Intel Arc Battlemage

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مواصفات كرت الشاشة المرتقب من إنتل Intel Arc Battlemage الذي ينطلق بعدد أكبر في أنوية Xe.

تستعد شركة إنتل لإطلاق جيل جديد من سلسلة كرت الشاشة Intel Arc، ولقد جاءت تسريبات من “RedGamingTech” اليوم لتقدم بعض التفاصيل حول كرت الشاشة المرتقب Intel Arc Battlemage.

ويوضح التقرير أن الجيل القادم من كرت الشاشة Arc Battlemage ينطلق بشكل محدود في الربع الأول من 2024 العام، بينما تبدأ إنتل في الإنتاج وتوفير كرت الشاشة بشكل موسع بدءاً من الربع الثاني من العام المقبل.

ولقد إشار التقرير الأخير الذي نشر في “RedGamingTech” إلى أن كرت الشاشة Arc Battlemage يأتي بقالب يحاكي حجم قالب وحدة المعالجة AD103 في كرت الشاشة RTX 4080، حيث يتميز AD103 بحجم 379 مم².

أيضاً من المتوقع أن يتميز كرت الشاشة Arc Battlemage بعدد 64 من أنوية Xe، وناقل 256 بت، و48 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت L2، كما يتميز بسرعة 3 GHz.

ومقارنة بإصدار إنتل الحالي من كرت الشاشة Arc A770 الذي يأتي في قالب بحجم 406 مم² لوحدة المعالجة، وعدد 32 من أنوية Xe، مع ناقل 256 بت، و16 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت L2، وسرعة 2400 ميجا هرتز، لذا تقدم إنتل ترقية كبيرة في الإصدار القادم.

يذكر أن التقرير يؤكد على أن كرت الشاشة Intel Arc Battlemage يأتي بتعزيز كبير في الآداء مقارنة بكرت الشاشة Arc Alchemist، كما يشير التقرير إلى أن الإصدار القادم من إنتل يأتي بآداء منافس لكرت الشاشة RTX 4070 Ti كحد أدنى، أيضاً قد يأتي بمستوى يحاكي RTX 4080.

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