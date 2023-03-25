شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. ChatGPT يدعم الآن "الإضافات" وما هى المميزات التى سيوفرها للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن OpenAI، مطور ChatGPT، عن دعم خدمة الدردشة للإضافات أو plugin، حيث تقوم مكونات OpenAI الإضافية بتوصيل ChatGPT بتطبيقات الطرف الثالث، وتمكّن هذه المكونات الإضافية ChatGPT من التفاعل مع واجهات برمجة التطبيقات التي يحددها المطورون، مما يعزز قدرات ChatGPT ويسمح له بتنفيذ مجموعة واسعة من الإجراءات.

وقد بدأت الشركة الآن في طرح مكونات ChatGPT الإضافية لمواقع السفر على الويب Expedia و Kayak، ستسمح المكونات الإضافية لـ Expedia و Kayak للمسافرين بالتحدث إلى ChatGPT والحصول على معلومات السفر من المواقع الإلكترونية، وفي البداية ، ستكون مكونات ChatGPT الإضافية متاحة فقط لمستخدمي ChatGPT Plus وسيتم طرحها تدريجياً للمستخدمين الآخرين في الأسابيع القادمة.

وغردت Expedia "من خلال المكون الإضافي الجديد للذكاء الاصطناعي، يمكن للمسافر بدء محادثة مع #ChatGPT للتخطيط لرحلتهم التالية - كاملة مع إمكانية الوصول إلى معلومات محدثة عن مدى توفر وأسعار الرحلات الجوية والفنادق وإيجارات العطلات والأنشطة وتأجير السيارات في جميع أنحاء العالم ".

فيما غردت Kayak :سيعمل ChatGPT كمساعد سفر افتراضي، مما يسمح بمزيد من تفاعلات المحادثة مع محرك بحث KAYAK، ويمكن للمستخدمين التوجه إلى ChatGPT وطرح الأسئلة عليه بنفس الطريقة التي يسألون بها الإنسان. بشكل عام ، يمثل تكاملنا خطوة إلى الأمام في العالم من البحث عن السفر.

من خلال الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي لتوفير تجارب بحث أكثر تخصيصًا وبديهية ، فإننا نجعل الأمر أسهل من أي وقت مضى للمسافرين للتخطيط لعطلات أحلامهم