تكنولوجيا: آيسر تطلق ثلاثة حواسيب محمولة من سلسلة TravelMate للأغراض التعليمية والتي تساعد على تخفيف إجهاد العين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت آيسر اليوم عن أحدث إضافاتها إلى سلسلة الحواسيب المحمولة TravelMate التي تعمل بنظام ويندوز 11 للتعليم، والتي تم تصميمها لتحسين تجربة الطلاب وتعزيز الإنتاجية في المدرسة والمنزل. ويتضمن حاسوب TravelMate B5 14 شاشة تصل إلى [1]FHD ومعالجات تصل إلى Core i3 N-series[i] من إنتل لدعم الاحتياجات الأساسية لطلاب الجامعة المتنقلين وطلاب المرحلة الثانوية. وتوفر الحواسيب المحمولة الجديدة قياس 11 بوصة للطلاب تحقيق استفادة أكبر من تجربة الصفوف الهجينة، إذ يتيح حاسوب TravelMate B3 Spin 11 الاستفادة من قلم يعمل بتقنية AES من شركة واكوم بتصميم مدمج مع الحاسوب لتعزيز مرونة التجربة، في حين يصل عمر بطارية حاسوب TravelMate B3 11 إلى 9.5 ساعة[ii]، مما يوفر للطلاب خياراً يمكن الاعتماد عليه خلال اليوم الدراسي.

وتأتي هذه الطرازات المحمولة مُجهزةً ببرمجية [1]User Sensing الجديدة من آيسر، والتي توفر ميزة Break Reminder وميزة Screen Distance Reminder، بالإضافة إلى تقنية User Sensing التي تساعد على تقليل إجهاد العين وضمان أمن البيانات. وتستوفي حواسيب سلسلة TravelMate B معايير المتانة العسكرية، ما يعني قدرتها على تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 122 سنتيمتراً، كما تتضمن منافذ مُعززة ولوحة مفاتيح مقاومة لانسكاب السوائل لحماية المكونات الداخلية من الضرر، فضلاً عن كاميرا ويب HD مُزودة بغالق لحماية الخصوصية. وتُستخدم المواد المعاد تدويرها في مكونات وتغليف جميع حواسيب آيسر المخصصة للأغراض التعليمية، حرصاً من الشركة على تحقيق مهمة Earthion. كما تم تسجيل الأجهزة الجديدة في أداة التقييم البيئي للمنتجات الإلكترونية EPEAT[iii] وحصلت على اعتماد TCO[iv]، الاعتماد الرائد عالمياً لاستدامة منتجات تكنولوجيا المعلومات.

TravelMate B5 14 من آيسر

يُعد حاسوب TravelMate B5 14 (TMB514-31) جهازاً مثالياً للطلاب من مختلف المراحل، حيث يوازن بين مهام العمل اليومية والمتطلبات الأكاديمية، بفضل معالجات[1] Core i3-N305 من إنتل وبطارية يصل عمرها إلى 7.5 ساعة[2]. ويعمل الحاسوب على تسهيل التفاعل في التعليم الهجين واجتماعات الفيديو، من خلال شاشة 14 بوصة بدقة تصل إلى Full HD 1920×1080) ) وكاميرا HDR مع غالق لحماية الخصوصية، بالإضافة إلى اثنين من الميكروفونات الرقمية مع تقنية PurifiedVoice وتقنية AI Noise Reduction لتقليل الضجيج في الخلفية. ويستفيد الطلاب من آخر تحديث على نظام ويندوز 11 للوصول إلى العديد من الميزات، بما في ذلك جلسات التركيز وتقسيم الشاشة، والتي تساعد على تسهيل إنجاز العمل. ويتضمن الحاسوب أيضاً اثنين من منافذ USB 3.2 Type A من الجيل الأول، ومنفذ USB 3.2 Type-C من الجيل الأول، واتصال لاسلكي بالإنترنت وفق معيار Wi-Fi 6E من إنتل وتقنية 2x2 MU-MIMO للاستفادة من اتصال سريع وموثوق بالإنترنت.

TravelMate B3 11 و TravelMate B3 Spin 11 من آيسر

حدثت آيسر سلسلة حواسيب TravelMate B3 بإضافة اثنين من الحواسيب المحمولة المخصصة للمدارس والتي تهدف لتعزيز إنتاجية الطلاب من مختلف المراحل المدرسية من خلال تصميمها المثالي والمتين. وتعمل هذه الحواسيب بنظام التشغيل ويندوز 11 برو للتعليم أو ويندوز 11 إس إي، ومعالجات تصل إلى N200 من إنتل، وتوفر مجموعة كبيرة من إعدادات الخصوصية المُعززة وتطبيقات التعليم الحديثة، بهدف التحفيز على تجربة تعليم قائمة على الشمولية والتعاون بين الطلاب. ويمكن للمدارس ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات تبسيط عمليات نشر وإدارة هذه الحواسيب المحمولة الجديدة من سلسلة TravelMate B3، بفضل أدوات إدارة موحَّدة لنظام التشغيل وخدمات مايكروسوفت السحابية، ودمج ميزات أمان في البرمجيات والأجهزة. كما تتميز الحواسيب بتصميم مدروس لتخفيف الضرر الناجم عن التأثيرات الخارجية. ويمكن للطلاب الصغار حمل حواسيبهم الخفيفة بكل سهولة خلال الصفوف الهجينة، حيث يصل وزن الطراز القابل للتحول إلى 1.5 كيلوجرام (3.3 باوند)، في حين يصل وزن حاسوب TravelMate B3 بالتصميم الصدفي التقليدي إلى 1.4 كيلوجرام (3.1 باوند).

وتُغطى شاشة حاسوب TravelMate B3 Spin 11 (TMB311R-33/TMB311RN-33) الاختيارية قياس 11.6 بوصة والتي تعمل بتقنية اللمس وبدقة [1]FHD، بطبقة من زجاج Antimicrobial Corning Gorilla Glass المضاد للميكروبات[v] من آيسر، والتي تساعد على تقليل احتمالية نمو البكتيريا المسببة للبقع والروائح. ويمكن للمستخدمين أيضاً اختيار قلم يعمل بتقنية AES من شركة واكوم بتصميم مدمج مع الحاسوب، لتخصيص حواسيب مدرستهم وفق احتياجاتهم وتفضيلاتهم التعليمية. وتتيح كاميرا مدمجة أعلى لوحة المفاتيح بدقة 5 ميجابكسل التعاون بين الطلاب والمرونة في التعلم. وتم تصميم هذه الحواسيب المحمولة لتدوم طوال اليوم المدرسي، حيث يصل عمر بطارية TravelMate B3 Spin 11 إلى 10 ساعات[2]، في حين يمكن استخدام TravelMate B3 11 حتى 9.5 ساعة[2]. وتوفر هذه الأجهزة المحمولة مجموعة من أحدث المنافذ لتسهيل التفاعل والتعاون.

عادات أفضل في استخدام الحاسوب مع برمجية User Sensing من آيسر

تأتي جميع الأجهزة الجديدة مجهزة ببرمجية User Sensing[1] من آيسر، والتي تسهم في حماية خصوصية الطلاب وتطوير عادات أفضل عند استخدام حواسيبهم المحمولة. ويميل الطلاب إلى استخدام الحاسوب لفترات طويلة عند التركيز في دراستهم، لذا قدمت آيسر خاصية Break Reminder، لتشجيع الطلاب على أخذ فترات راحة منتظمة لمساعدتهم في تخفيف التوتر وإجهاد العين. كما تتضمن التقنيات الجديدة التي توفرها الحواسيب الجديدة من آيسر Screen Distance Reminder[1] ، التي تعمل على تنبيه المستخدمين عند اقترابهم من شاشة الحاسوب. وتكتمل حزمة برامج الحماية المتقدمة مع قدرات User Sensing[1,6] AutoLock ومستشعرات القرب المدمجة الاختيارية، والتي تعمل على تحديد حضور المستخدمين بدقة استناداً إلى المسافة والحركة، لإغلاق الشاشة تلقائياً عند ابتعاد المستخدمين عن حواسيبهم.

متانة وحماية موثوقة

تستوفي الحواسيب الجديدة المخصصة للطلاب معايير MIL-STD810H[1] العسكرية، وتتميز بتصميمات مُعززة مع مصدّات للصدمات لحمايتها عند التعرض للسقوط من ارتفاعات تصل إلى أربعة أقدام (122 سنتيمتر). وتم تزويد حواسيب سلسلة TravelMate B بمنافذ مُعززة بألواح معدنية إضافية مُثبتة جيداً بهياكل الأجهزة لضمان متانتها في ظروف الاستعمال الصعبة. وتتميز لوحات المفاتيح فيها بمقاومتها لانسكاب السوائل وبأزرارها المثبتة ميكانيكياً، وتحتوي أيضاً على طبقة حماية إضافية مدمجة فيها. ويساعد التصميم العملي للوحة المفاتيح على تثبيت الأزرار بشكل جيد وتسهيل عملية تغييرها.

تصميم مستدام

تُراعي تصميمات الحواسيب المدرسية الجديدة من سلسلة TravelMate B جوانب الاستدامة وتقليل النفايات، حيث تتضمن مواد معادة التدوير في لوحة اللمس OceanGlass، وورقاً معاد التدوير في التغليف. كما تم تسجيل الأجهزة الجديدة في أداة التقييم البيئي للمنتجات الإلكترونية EPEAT[3]، في حين حصلت طرازات محددة منها على اعتماد TCO[4]، الرائد عالمياً في استدامة منتجات تكنولوجيا المعلومات، بما يتوافق مع مهمة آيسر Earthion، ويعكس التزامها المتواصل في تحسين الظروف البيئية من خلال ابتكاراتها ونماذج عملها الصديقة للبيئة.

الأسعار والتوافر

يتوفر جهاز آيسر TravelMate B5 14 (TMB514-31) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر مارس بسعر يبدأ من 439.99 دولار أمريكي.

يتوفر جهاز آيسر TravelMate B3 Spin 11 (TMB311R-33) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر مارس بسعر يبدأ من 389.99 دولار أمريكي.

يتوفر جهاز آيسر TravelMate B3 11 (TMB311-33) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر مارس بسعر يبدأ من 389.99 دولار أمريكي.

تختلف المعلومات الدقيقة للمواصفات والأسعار والتوافر حسب المنطقة. لمعرفة المزيد حول التوافر ومواصفات المنتج والأسعار في أسواق معينة، يرجى التواصل مع أقرب مكتب آيسر عبر الموقع www.acer.ae.

لمحة عن شركة آيسر

تأسست شركة آيسر عام 1976، وهي اليوم واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم ولها حضور في أكثر من 160 دولة. وتركز آيسر في إطار تطلعها نحو المستقبل، على دمج الأجهزة والبرامج والخدمات لإفساح المجال أمام إمكانات جديدة للمستهلكين والشركات. ويُكرس موظفو شركة آيسر، الذين يزيد عددهم على 7700 شخص، جهودهم لدراسة وتصميم وتسويق وبيع ودعم المنتجات والحلول التي تزيل الحواجز بين الناس والتكنولوجيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.acer.ae.

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