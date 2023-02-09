شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ .. أبرز الاختلافات بين المجموعات والقنوات في تطبيق تيليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق تيليجرام أكثر تطبيقات المراسلة الفورية استخدامًا بعدد مستخدمين يصل إلى 500 مليون مستخدم شهريًا، ويحتوي التطبيق تقريبًا على جميع الميزات الموجودة في تطبيق واتساب المنافس الأبرز، ومن ضمنها نوعين من المجتمعات، هما المجموعات والقنوات.

أبرز الاختلافات بين القنوات والمجموعات في تيليجرام

من الممكن أن تكون قنوات ومجموعات تطبيق تيليجرام عامة أو خاصة، ويمكن الوصول إليها سواء عبر البحث عنها في شريط البحث إذا كانت عامة، أو الانضمام عبر رابط URL من قبل منشئ المجموعة أو القناة، ولكن تختلف كيفية إدارة القنوات والمجموعات في تطبيق تيليجرام بشكل كبيرة.

الوصول إلى الملفات الشخصية، تعتبر قنوات تيليجرام أكثر خصوصية عندما يتعلق الأمر بمعلومات الأعضاء الآخرين حيث لا يمكنك رؤية الحسابات حتى إذا كان هناك أشخاص من ضمن جهات اتصالك موجودين كأعضاء في القناة، بينما المجموعات أكثر عمومية حيث يمكنك الوصول إلى حساب أي عضو والاطلاع على بياناته إذا جعلها عامة ومراسلته بشكل خاص.

حقوق المسئولين، بصفتك مسؤولاً عن قناة في تطبيق تيليجرام يمكنك نشر أي رسالة وإضافة أو إزالة أي عضو وإغلاق القناة في أي وقت، ويعني عدم وجود تفاعل بين الأعضاء أن كل ما عليك فعله هو تحديث قناتك بانتظام، ولكن إذا كنت مسئولًا عن مجموعة فأنت مطالب بالمزيد من الجهد مثل إدارة الرسائل العشوائية. وإزالة الأعضاء الذين يخالفون القواعد والرد على طلبات الأعضاء في الرسائل المباشرة وغيرها.

الوصول إلى سجل الدردشة، يتمتع كل عضو في القناة بإمكانية الوصول إلى محادثة القناة بالكامل منذ إنشائها، ويمكن للأعضاء الجدد في المجموعات أيضًا الوصول إلى سجل الدردشات القديمة، ومع ذلك يمكن للمسؤول تقييد الوصول إلى السجل لأي عضو.

عدد الأعضاء في قنوات تيليجرام، يمكن أن تحتوي أي قناة في تطبيق تيليجرام على عدد غير محدود من المشاركين، بينما يمكن أن تحتوي المجموعة على 200 عضو في البداية، ولكن إذا قمت بترقيتها إلى مجموعة فائقة يمكن أن يصل عدد الأعضاء إلى 200 ألف عضو.

التفاعل بين الأعضاء، هناك رمز عين يظهر مع أي رسالة يقوم المسئول بنشرها في القناة، ويوضح الرمز عدد المشتركين الذين شاهدوها، وبناءً على متوسط ​​مشاهدات الرسائل وعدد المشتركين يمكنك تحديد مدى نشاط القناة.