شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جو بايدن يطالب بتشريع يمنع شركات التكنولوجيا من جمع بيانات عن الأطفال والمراهقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه لقواعد أكثر صرامة تنظم وادي السيليكون خلال خطابه الثاني عن حالة الاتحاد، حاول الرئيس حشد الدعم من الحزبين لحل عدد من قضايا الخصوصية والأمان والمنافسة طويلة الأمد التي تواجه صناعة التكنولوجيا، حط فى الخبر حسبما نقل موقع ذا فيرج.

على مدار أكثر من ساعة دعا بايدن الكونجرس إلى تمرير قواعد جديدة لحماية خصوصية بيانات المستخدم وتعزيز المنافسة في صناعة التكنولوجيا.

"تمرير تشريع من الحزبين لتعزيز إنفاذ مكافحة الاحتكار"

قال بايدن: "قم بتمرير تشريع من الحزبين لتعزيز إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار ومنع منصات الإنترنت الكبيرة من منح منتجاتها ميزة غير عادلة". "حان الوقت لتمرير تشريع من الحزبين لمنع شركات التكنولوجيا الكبري من جمع البيانات الشخصية عن الأطفال والمراهقين عبر الإنترنت، وحظر الإعلانات الموجهة للأطفال، وفرض قيود أكثر صرامة على البيانات الشخصية التي تجمعها هذه الشركات علينا جميعًا".

وردد الخطاب صدى الكثير مما قاله بايدن خلال خطابه الأول عن حالة الاتحاد العام الماضي، لطالما أزعجت سلامة الأطفال على الإنترنت الكونجرس وإدارة بايدن، ووصلت إلى مستويات عالية في عام 2021 بعد أن سربت فرانسيس هاوجين، المخبر عن المخالفات على فيسبوك، وثائق الشركة الداخلية التي توضح بالتفصيل مخاطر الصحة العقلية التي يواجهها المستخدمون الشباب عند استخدام منصات ميتا مثل إنستجرام.

حضر هاوجين آخر خطاب للرئيس بصفته ضيفًا على السيدة الأولى جيل بايدن، وهو دليل على رغبة الإدارة في توفير حماية أكثر صرامة عبر الإنترنت.

ولكن على مدار العامين الماضيين، لم يتم عمل الكثير لتحسين أمان المستخدمين الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

قدم المشرعون العشرات من مشاريع القوانين، لكن أيا منها لم يحظ بالدعم الكافي لفرض تصويت في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

تفاعل الكثير مما طلبه بايدن، مثل منع منصات مثل إنستجرام ويوتيوب من استهداف الإعلانات للقصر.