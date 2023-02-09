شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تجدد تصميم موقع الويب بقوائم تنقل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة آبل النقاب عن تصميم جديد لموقع الويب من خلال إضافة قائمة تنقل جديدة منسدلة، تتضمن قائمة التنقل فئات مثل المتجر وماك وآيباد وآيفون والساعة وAirPods والتلفزيون والمنزل والترفيه والملحقات والدعم، يهدف التصميم الجديد إلى تسهيل التنقل في موقع الويب، فضلاً عن جعله أكثر جاذبية من الناحية المرئية.

وتمت إعادة تنظيم تصميم الموقع وتبسيطه من أجل تسهيل عثور المستخدمين على ما يبحثون عنه، بالإضافة إلى ذلك، يتميز موقع الويب بمظهر ومظهر أكثر حداثة تم تصميمهما ليكونا متجاوبين عبر فئات مختلفة.

ما هو الجديد؟

تم تحديث جميع الفئات بأحدث ترقية توفر روابط سريعة لمزيد من التفاصيل حول قائمة الفئات، سيسهل التصميم الجديد على المستخدمين العثور على المعلومات التي يحتاجون إليها والتنقل في موقع الويب بسهولة.

وعندما يمرر المستخدم الماوس فوق العناصر الموجودة في شريط القوائم العلوي في Apple، سيرى قوائم منسدلة جديدة مع روابط سريعة لمزيد من التفاصيل حول هذه الفئة من المنتجات.

في وقت سابق، على موقع Apple على الويب، كان شريط التنقل ثابتًا ولا يحتوي على ميزة القائمة المنسدلة، هذا يعني أن المستخدمين بحاجة إلى النقر فوق العنصر المعني في شريط القائمة لمعرفة المزيد من التفاصيل وبعد ذلك، سيتم إعادة توجيههم إلى صفحة الويب الخاصة بالمنتج المخصص.

كيف عمل الموقع في وقت سابق؟

على سبيل المثال، عند تحريك الماوس فوق عنصر "iPhone" في شريط التنقل، ستظهر قائمة منسدلة تقدم روابط سريعة تلقائيًا.

تمت الإشارة إلى هذه التغييرات الملحوظة بواسطة Michael Steeber في Mastodon.

تظهر القوائم المنسدلة لجميع العناصر في شريط التنقل العلوي في Apple:

أجرت آبل أيضًا بعض التغييرات على نسخة الهاتف المحمول من موقعها على الويب.

تم نقل قائمة التنقل إلى الجانب الأيمن العلوي من الشاشة على الهاتف المحمول.

هناك رسوم متحركة جديدة تظهر بعد اختيار منتجات مختلفة.