شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تفقد أكثر من 200 صورة لكوكب المشترى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وكالة ناسا مركبة الفضاء جونو Juno في عام 2011، حيث وصلت إلى كوكب المشتري في عام 2016؛ ومنذ ذلك الحين، أجريت المركبة ما يقرب من 50 رحلة طيران لأكبر كوكب في نظامنا الشمسي، والتقطت لمحات مهمة لأقمار المشتري الكبيرة، ولكن خلال آخر رحلة طيران لها في 22 يناير الماضى، لم تتمكن الكاميرا من التقاط الصور المخطط لها، حيث وصل خمس العدد المتوقع.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، هذه المشكلة لم تكن الأولى، حيث إنها حدثت في رحلة سابقة، في ديسمبر الماضي؛ ويعتقد موظفو البعثة أن خلل الكاميرا بسبب وصول الكاميرا إلى درجة حرارة عالية بشكل غير عادي، ولكنهم مازالوا يستكشفون المشكلة.

وواجهت مركبة جونو فى رحلة ديسمبر مشكلة في الذاكرة أدت إلى إرسال المركبة الفضائية إلى الوضع الآمن، مما أدى إلى تأخير إرسال البيانات إلى الأرض، لكن عادت مركبة Juno بسلاسة، ووصلت معظم البيانات إلى الأرض بأمان.

فيما عانت كاميرا المركبة JunoCam من مشكلة هذه المرة فى وقت مبكر من الطيران، حيث تم توجيه الكاميرا لالتقاط 90 صورة أثناء التحليق، ولكن ظهرت الصور الأربع الأولى بشكل سيئ.

وفسر فريق المهمة المشكلة، أنه عند تشغيل برنامج كاميرا JunoCam، ارتفعت درجات الحرارة بما يكفي للتدخل في التصوير الفوتوغرافي، وبُردت الكاميرا بنهاية تلك الصور الأربع الأولى.

ولكن المشكلة هذه المرة استمرت مدة أطول، 23 ساعة بدلاً من 36 دقيقة، وفقًا لوكالة ناسا، وجعل الخلل 214 صورة غير صالحة للاستعمال، مع عودة 44 صورة لائقة فقط بعد تبريد الكاميرا بشكل كافٍ.