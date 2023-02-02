شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البث المباشر للألعاب الرياضية يشهد تغييرًا كبيرًا فى عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد البث المباشر للألعاب الرياضية تغييرًا كبيرًا في عام 2023 - كرة القدم على وجه الخصوص، وبينما نتحدث عن كلا النوعين في هذا الصدد (يتجه اتحاد كرة القدم الأميركي إلى يوتيوب ويوتيوب TV في الخريف، فإن آبل و MLS في المقدمة.

يتوفر MLS Season Pass من Apple - في أول صفقة لها لمدة 10 سنوات - اعتبارًا من الآن وقبل المباريات الأولى في 25 فبراير.

وهو متوفر في أي مكان يمكنك الحصول فيه على تطبيق Apple TV - الموجود إلى حد كبير في كل مكان.

سيستمر بث بعض ألعاب MLS على التلفزيون الخطي التقليدي.

لكنك تحت رحمة المنظمين في هذه الحالة، بينما يتيح لك MLS Season Pass مشاهدة جميع الألعاب.

بالإضافة إلى المباريات نفسها ، ستتمكن أيضًا من الوصول إلى ثروة من المحتوى حسب الطلب من جميع الأندية الـ 29 (26 في الولايات المتحدة ، وثلاثة في كندا) ، بالإضافة إلى الملفات الشخصية للاعبين ، والأحداث البارزة من موسم 2022 ، والإعادة الكاملة لـ الماتشي الكلاسيكي ، والقصاصات القصيرة والأفلام الوثائقية.

وتقول شركة آبل إن الكثير من هذا المحتوى متاح مجانًا قبل بداية الموسم.

وسيكون هناك الكثير من الأسماء المألوفة في الاستوديوهات وعلى الهامش أيضًا ، بما في ذلك أمثال Cobb Jones و Carlos Suarez و Eric Krakauer والمزيد ، حيث تساعد Christina Unkel في شرح قوانين اللعبة (كرة القدم ليست كذلك مجرد "قواعد").

وتستفيد آبل من منصاتها الأخرى أيضًا ، من خلال البث الصوتي المتاح على Apple Music Radio ، والمزيد من التغطية على Apple News و Apple Maps.

لم تُعرف بعد تفاصيل دقيقة حول إنتاج اللعبة نفسها.

هذه شركة أبل التي نتحدث عنها، لذلك نتوقع تمامًا 60 إطارًا في الثانية بدقة 1080 بكسل، والذي يجب اعتباره الحد الأدنى للرياضات الحية.

يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة آبل تذهب إلى أبعد من ذلك (هل هناك الكثير مما يجب أن نطلبه بدقة 4K؟) ، ولكن يجب أن نعرف المزيد قبل انطلاق المباراة الأولى.

يمكنك الاشتراك في MLS Season Pass داخل تطبيق Apple TV ، ويمكن مشاركة الاشتراكات مع ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة عبر ميزة Family Sharing من Apple.