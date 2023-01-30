شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إنشاء جهة اتصال للطوارئ على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون مسافرًا وتحتاج إلى الاتصال بالأشخاص المناسبين إذا كنت في خطر، هنا تتيح لك خدعة أيفون iPhone القيام بذلك، وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية:

أولاً، تأكد من حفظ أهم الأشخاص لديك في جهات الاتصال الخاصة بك، وانتقل إلى تطبيق "Health".

اضغط فوق ملف تعريف المستخدم الخاص بك وانتقل إلى "معرف طبي"، "تحرير"، "جهات اتصال الطوارئ".

إذا كنت سترسل تنبيه SOS من خلال الضغط باستمرار على زر الطاقة وأحد أزرار الصوت، فسيتم إرسال تنبيه إلى خدمات الطوارئ، بالإضافة إلى جهات اتصال الطوارئ الخاصة بك.