شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ليه تستثمر فى البيتكوين؟.. أرباح وخسائر العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى العملات المشفرة بشعبية حيث إنها تتخطى دور البنوك المركزية في توفير الأموال، فمع العملات المشفرة مثل البيتكوين، هناك عدد ثابت من العملات التي يتم إنتاجها على الإطلاق، والتي يزعم المؤيدون أنها تجعلها غير معرضة للتضخم، ولا توجد سلطة مركزية تخفض فجأة قيمة العملة من خلال إنتاج المزيد من العملات المعدنية، ونرصد لك أرباح وخسائر العملات المشفرة في حال فكرت في هذا النوع من الاستثمار؟



ما هي فوائد الاستثمار في العملات المشفرة؟ ما هي فوائد الاستثمار في العملات المشفرة؟ وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية"، يوجد سبب آخر لشعبية العملات المشفرة والاتجاه للاستثمار فيها، هو حقيقة أنه بينما يمكن للحكومات تجميد الحسابات المصرفية أو حتى مصادرة الأموال من الأفراد، تظل العملات المشفرة عمومًا بعيدة عن متناولهم.

كما أن العملات المشفرة شائعة أيضًا، لأنه لا توجد حاجة لفتح حساب مصرفي لبدء تداولها.

أما الجانب الأخير الذي يساهم في شعبيتها هو بالطبع القدرة على جني مبالغ كبيرة من الأموال من خلال الاستثمار في العملات المشفرة، فعلى سبيل المثال، على الرغم من الهبوط الحاد في العام الماضي، لا تزال قيمة البيتكوين ترتفع بنحو 11000% منذ إنشائها في عام 2009.



ما هي مخاطر استثمارات العملات المشفرة؟ ما هي مخاطر استثمارات العملات المشفرة؟ بينما من المفترض أن تحتفظ العملات المشفرة بقيمتها خلال الانخفاضات الاقتصادية أو الصراعات العالمية أو تغييرات السياسة، إلا أن هذا لم يثبت دائمًا أنه صحيح، ففي السنوات الأخيرة، تبع تقلبات البيتكوين ارتفاع وهبوط مماثل في أسواق الأسهم، على سبيل المثال، عندما ضربت جائحة الفيروس التاجي في مارس 2020 وانهارت الأسواق العالمية، تضررت عملة البيتكوين أيضًا.

لكن كل من أسواق الأسهم والعملات المشفرة تعافت بشكل أو بآخر بالتوازي، وعندما انخفضت قيمة البيتكوين العام الماضي، عكست الانخفاضات في مؤشرات داو، وناسداك، وستاندرد آند بورز 500، ويعود جزء من التقلبات إلى الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثير ذلك على سلاسل التوريد وأسعار النفط.

وفي حين يأمل بعض عشاق العملات المشفرة في أن ينفصل سعر البيتكوين في مرحلة ما عن سوق الأسهم كما كان في السابق ، لم يكن هذا هو الحال حتى الآن.

انخفضت قيمة بيتكوين Bitcoin أيضًا عندما اتخذت الصين إجراءات صارمة بشأن تعدين البيتكوين في منتصف عام 2021 وانخفضت مرة أخرى عندما قال إيلون ماسك، مؤسس تسلا، إن شركته لم تعد تقبل Bitcoin للمدفوعات بسبب المخاوف البيئية.