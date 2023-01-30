شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل تطرح إصدارا واحدا فقط من جهاز Pixel اللوحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تسريب جديد أن شركة جوجل ستطرح إصدار واحد فقط من Pixel Tablet ولن يكون هناك إصدار قياسي وإصدار Pro مثل الأجهزة الأخرى من بكسل، حيث سيصل جهاز Pixel Tablet مع معالج Tensor G2 الذي تم عرضه أيضًا مع هواتف Pixel 7 و Pixel 7 Pro.

كذلك سيمتلك شاشة بدقة 2560 × 1600 من شركة China Star Optoelectronics، ومحرك Richtek RT4539 ذي الست قنوات LED، ويستخدم هذا للإضاءة الخلفية لشاشات LCD، لذلك لا تتوقع رؤية شاشة AMOLED على الجهاز اللوحي القادم من جوجل.

ويحتوي إصدار واحد على الأقل من Pixel Tablet على 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية من صنع سامسونج و 256 جيجابايت من تخزين UFS، بالإضافة إلى مستشعر بصمات الأصابع المثبت على الجانب، على الأرجح مدمج في زر الطاقة.