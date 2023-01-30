شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيمس ويب يقترن فى السحابة الجليدية للتعرف على تكوين الكواكب الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وعندما يحترق النجم ويصدر هبوب رياح نجمية، يبدأ الغبار الموجود في القرص في التفاعل والتشكل في كتل.

وتجذب هذه الكتل المزيد من الغبار وتتحول إلى حصى، ثم إلى صخور، ويساعد الغاز هذه الصخور على الالتصاق ببعضها البعض، كما إنها تنمو وتلتقط المزيد والمزيد من المواد وتنظف مدارها حول النجم.

هذه هي المرحلة الأولى من تطور الكواكب، وتسمى الكواكب الصغيرة حسبما نقل Digitartlends.

على الرغم من ذلك، هناك عنصر مهم آخر لنمو الكوكب: الجليد، في السحب الباردة من الغبار والغاز، يتشكل الجليد كنوع من الصقيع على حبيبات الغبار.

وتحمل هذه الحبوب الجليدية بعض المكونات الرئيسية لكوكب يحتمل أن يكون صالحًا للسكن، مثل الكربون والهيدروجين والأكسجين، هنا على الأرض، يُعتقد أن بعض هذه المكونات قد تم إحضارها إلى كوكبنا عن طريق المذنبات الجليدية، ولكن في أنظمة أخرى، يمكن أن تكون هذه الجليد موجودة أثناء تشكل الكواكب الخارجية.

وقام الباحثون الذين يستخدمون تلسكوب جيمس ويب الفضائي بإلقاء نظرة على الأعماق الباردة والمظلمة لسحابة جزيئية للبحث عن هذه الجليد التي يمكن أن تشكل الأساس للكواكب الخارجية المستقبلية.

بالنظر إلى سحابة من الغبار والغاز تسمى الحرباء الأولى، تمكنوا من التعرف على الجليد المصنوع من الماء وكذلك الجزيئات الأخرى مثل الأمونيا والميثان.