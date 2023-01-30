شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن نظام التشغيل iOS 17.. كل ما تحتاج معرفته عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير مسرب عن نظام التشغيل المنتظر من أبل iOS 17 والذى جاء بواسطة LeaksApplePro "عبر HowToiSolve"، عن العديد من المعلومات بما في ذلك الاسم الرمزي لـ iOS 17، وهو "Dawn"، في حين أن الاسم الرمزي لنظام iOS 16 كان "Sydney".

وبحسب التسريب، فتشمل تطبيقات iOS 17 تغييرات أو تحسينات طفيفة، بما في ذلك التذكيرات والملفات وFind-My وFitness، ويذكر المصدر أيضًا تغييرًا طفيفًا في تطبيق Wallet ويرى أن هذا قد يكون بسبب Apple Pay لاحقًا، ونظرا لأن متخصصي برامج أبل يركزون بشكل مزعوم على "الاستقرار والكفاءة"، فقد لا يكون هناك الكثير من الاختلاف المرئي بين iOS 17 و iOS 16 ، وهناك أيضًا إشارة إلى أن تطبيق Mail أصبح أسهل في الاستخدام.

ومع ذلك، يتحدث LeaksApplePro عن بعض التغييرات الأكثر أهمية في Apple iOS 17 أيضًا، بما في ذلك نظام تنقل محسّن لتطبيق الموسيقى، كذلك فإن تطبيق Home جاهز لإجراء إصلاح شامل، على الرغم من عدم تقديم أي شيء محدد في الوقت الحالي فيما يتعلق بالتغييرات.

ويقال إنه سيكون هناك أيضًا تطبيق دعم نظارات AR / VR جديد تم إدخاله في iOS 17، وبالتالي زيادة ربط النظام البيئي لبرامج أبل.