شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد بمحطة الفضاء الدولية يصنعون قطعة فعلية بطابعة 3D الروسية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الرواد الروس على متن المحطة الفضائية الدولية من استخدام الطابعة الروسية الثلاثية الأبعاد لإنتاج أول قطعة في شكل حامل يمكن استخدامها عمليا على متن المحطة، وقال رائد الفضاء الروسي دميتري بيتيلين: "تمكن طاقم الرواد الروس المتواجد على متن المحطة من طباعة حامل للكاميرات باستخدام طابعة 3D الروسية الموجودة على متن المحطة".

وأضاف "هذه أول قطعة قابلة للاستخدام العملي تتم طباعتها بواسطة هذه الطابعة.. وسيستخدم "الحامل الذي تم تصنيعه" لتثبيت الكاميرات على نافذة وحدة ناؤوكا الروسية لمراقبة عمليات التحام المركبات الفضائية بالمحطة".

وأرسلت طابعة 3D الروسية إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Progress MS-20 في يونيو العام الماضي، وكان رائد الفضاء، اوليغ أرتيوموف أول من اختبرها هناك.

وأشارت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية إلى أن الهدف من إرسال هذه الطابعة إلى المحطة هو إجراء اختبارات لإنتاج أشياء عملية مصنوعة من بوليميرات خاصة يمكن اعتمادها للصناعة في الفضاء مستقبلا، وأن استعمال مثل هذه الطابعات سيمكن الرواد مستقبلا من إنتاج الأدوات الضرورية لهم دون الحاجة لإرسال تلك الأدوات من الأرض.