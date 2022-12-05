شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هابل يلتقط عنقودا نجميا مفتوحا فى مجرة ​​تابعة قريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط تلسكوب هابل الفضائي مؤخرًا صورة لعنقود نجمي جميل يسمى NGC 1858، يقع في منطقة مليئة بمناطق تشكل النجوم، هذه المنطقة هي جزء من سحابة ماجلان الكبيرة، إحدى المجرات التابعة لمجرة درب التبانة، وتقع على بعد 160 ألف سنة ضوئية ويعتقد أن عمرها حوالي 10 ملايين سنة.

سحابة ماجلان الكبيرة هي واحدة من عدة مجرات تابعة لمجرة درب التبانة، وهي مجرات أصغر مرتبطة جاذبيًا بمجرتنا.

إلى جانب رفيقتها سحابة ماجلان الصغيرة، تدور حول مجرة ​​درب التبانة وستصطدم في النهاية بمجرتنا في غضون مليارات السنين حسبما نقل موقع Digitartlends.

والحشد النجمي المعين هو نوع يسمى الكتلة المفتوحة، ما يعني أنه ليس مرتبطًا بشدة بالجاذبية مثل بعض الهياكل الأخرى وله شكل غير منتظم.

بالإضافة إلى ذلك فإن كمية الغبار والغاز الموجودة هنا تعني أنه يمكن تصنيفها على أنها سديم انبعاث، حيث أن الضوء المنبعث من النجوم في المنطقة قد أدى إلى تأيين الغاز وتسبب في إصداره لضوءه الخاص.

هذه الميزات تجعل هذه المنطقة ذات أهمية علمية في التعرف على تكوين النجوم.

قال علماء هابل: "النجوم داخل هذه المجموعة الفتية هي في مراحل مختلفة من تطورها، مما يجعلها مجموعة معقدة". "في NGC 1858، اكتشف الباحثون نجمًا أوليًا، نجمًا ناشئًا صغيرًا جدًا، ما يشير إلى أن تكوين النجوم داخل العنقود قد يكون نشطًا أو توقف مؤخرًا جدًا.

يشير وجود سديم انبعاث أيضًا إلى أن تكون النجوم حدثت مؤخرًا هنا، لأن الإشعاع المطلوب لتأين غاز السديم يأتي من النجوم التي تعيش لفترة قصيرة فقط. "

تم التقاط الصورة باستخدام كل من الضوء المرئي وموجات الأشعة تحت الحمراء.

على الرغم من أن هابل يعمل بشكل أساسي في نطاق الضوء المرئي، إلا أن أجهزته يمكنها أيضًا النظر في بعض مناطق الأشعة تحت الحمراء، مما يسمح للباحثين ببناء صورة أكثر اكتمالًا للهياكل المعقدة للغبار والغاز مثل السدم.