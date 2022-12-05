شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية التحقق من القائمة المخفية غير المؤمنة بـ"الرمز السرى" على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحث أحد خبراء التكنولوجيا مالكي آيفون على محاولة كتابة "رمز سري" يفتح صفحة مخفية، فهى خدعة غير معروفة على جهاز آيفون الخاص بك يمكنها الكشف عما إذا كان يتم إعادة توجيه مكالماتك الهاتفية إلى رقم آخر باستخدام ميزة إعادة توجيه المكالمات.

يحتوي جهاز آيفون الخاص بك على الكثير من الرموز السرية التي يمكنك كتابتها في تطبيق Dialer.

يفتحون القراءات والقوائم الخاصة التي يمكن أن تكشف أشياء عن هاتفك.

يمكن أن يكشف أحد الرموز التي تكتبها عما إذا كانت ميزة "إعادة توجيه المكالمات" نشطة على جهازك.

تم الإبلاغ عنه في مقطع فيديو سريع الانتشار بواسطة نجم التكنولوجيا TikTokletsdodiz، الذي لديه أكثر من 2.6 مليون متابع على التطبيق حسبما نقل موقع ذا صن.

تحويل المكالمات على iPhone

إذا كانت ميزة إعادة توجيه المكالمات نشطة ، فهذا يعني أن جهاز iPhone الخاص بك لن يرن عندما يتصل بك شخص ما.

بدلاً من ذلك سيتم تحويل المكالمة على الفور إلى جهاز آخر.

إنها لفكرة جيدة أن تتحقق من تحويل المكالمات.

ربما تكون قد نسيت أنك قمت بإعداده (وتتساءل الآن عن سبب عدم رغبة أي شخص في الاتصال بك!) ، أو ربما قام أحد الأصدقاء المخادعين أو أحد أفراد العائلة الذي لديه إمكانية الوصول إلى هاتفك بتشغيله للعبث معك.

إنها أيضًا طريقة سهلة للتحقق مما إذا كان قد تم إيقاف تشغيل Call Forwarding بمجرد الانتهاء من استخدامه.