شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تنقل صاروخًا لمنصة الإقلاع قبل إطلاق مهمة Crew-5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مهمة SpaceX Crew-5 التالية لناسا للإقلاع، حيث من المقرر إطلاق مهمة Crew-5 غداً الأربعاء 5 أكتوبر من Pad 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا (KSC) في فلوريدا، وقام أعضاء الفريق بفحص الصناديق في الفترة التي تسبقها، وفقاً لموقع space.

وصل رواد الفضاء الأربعة من طاقم Crew-5 يوم السبت 1 أكتوبر، وهم: نيكول مان وجوش كاسادا من وكالة ناسا، وكويتشي واكاتا اليابانية ورائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، إلى KSC من مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن.

وأجرت سبيس إكس اختبار يوم الأحد 2 أكتوبر، "إطلاق نار ثابت" على فالكون 9، حيث أضاءت محركات المرحلة الأولى التسعة من ميرلين لفترة وجيزة في تجربة الاختبار المبدئي القياسية، وقالت سبيس إكس عبر تويتر: إن SpaceX و NASA و Crew-5 " أكملوا أيضًا بروفة كاملة لأنشطة يوم الإطلاق".

وسيرسل Crew-5 Mann و Cassada و Wakata و Kikina إلى محطة الفضاء الدولية لمدة خمسة أشهر، سيصبح Kikina أول رائد فضاء يطير في مهمة SpaceX إلى المدار، وستصبح نيكول مان أول امرأة أمريكية تصل إلى الحدود النهائية.

كانت ناسا وسبيس إكس تستهدفان لإطلاق الطاقم 5 أمس، ولكن إعصار إيان دفع الأمور إلى الوراء لمدة يومين.

كان تأثير العاصفة على الجدول الزمني لمهمة القمر Artemis 1 التابعة لناسا أكثر دراماتيكية، حيث كانت ناسا تستهدف 27 سبتمبر لإطلاقArtemis 1، والتي ستنطلق من KSC's Pad 39B لكن فريق Artemis 1 قام بإخراج Artemis 1 من اللوحة الأسبوع الماضي لحمايته من إيان ويتطلع الآن إلى إطلاقه في منتصف نوفمبر.