شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث تطبيق Yahoo Mail لمساعدة المستخدمين لتتبع الإيصالات وعمليات التسليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Yahoo أحدث تطبيق Mail لها مع عدد من التحديثات المصممة لمساعدة المستخدمين على تتبع الإيصالات والشحنات وبطاقات الهدايا والاشتراكات "التجريبية المجانية" التي يجب إلغاؤها بحلول تاريخ معين.

ويهدف التصميم الجديد أيضًا إلى تسهيل التنقل، باستخدام عوامل تصفية "أعلى البريد الوارد" وإلغاء الاشتراك بضغطه واحدة وتنظيم المرفقات، وفقاً لموقع engadget.

ويمكن أن يساعد الإصدار التجريبي المجاني، بأن يضع تذكيرات في الجزء العلوي من صندوق الوارد الخاص بك لإعلامك عندما تنتهي النسخة التجريبية المجانية، حتى تتمكن من تحديد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بها أو إلغائها دون القلق بشأن التاريخ، كما يوفر تنبيهات مُحدثة لتتبع الطرود للإبلاغ عن مكان الحزمة الخاصة بك أو ما إذا كانت جاهزة للاستلام.

ويتيح لك عرض رؤية إيصالات جميع طلباتك في مكان واحد، مما يساعدك على تتبع الإنفاق أو تحقيق العوائد بسهولة، وأخيرًا، يعرض جميع بطاقات الهدايا غير المستخدمة في مكان واحد، بحيث يمكنك استخدامها قبل انتهاء صلاحيتها.

ويحصل البريد أيضًا على بعض ميزات التصميم الجديدة، لا سيما التنقل المحدث في أعلى صندوق الوارد الذي يتيح لك التبديل بين البريد الوارد والمرفقات والتذكيرات المميزة، كما يتضمن إلغاء الاشتراك بضغطة واحدة.