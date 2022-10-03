شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكاديمية العلوم الروسية: اكتشاف بقايا ماموث صغير فى يامال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بافل كوسينتسيف، كبير الباحثين في معهد البيئة النباتية والحيوانية بفرع الأورال التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن العلماء عثروا في يامال على بقايا ماموث صغير، وفقا لما نقلته RT.

ويشير كوسينتسيف في مؤتمر صحفي، إلى أنه "في هذه السنة حققنا اكتشافا فريدا لبقايا ماموث لا يتجاوز عمره ست سنوات وهي بحالة جيدة، حيث عثر العلماء على القسم الأكبر من هيكله العظمي مع الخرطوم، وعليها بقايا الأنسجة الرخوة والفرو والجلد وعينه وأذنه، وهذه أول مرة نعثر على ماموث بهذا العمر بهذه الحالة الجيدة".

ويضيف، أول من عثر على هذا الماموث هم السكان المحليون، الذي أبلغوا متحف التراث المحلي في تازوفسكي بمنطقة يامال نينيتس ذات الحكم الذاتي، وقد نظم المتحف بعثة علمية إلى المكان الذي عثر فيه على الماموث أخذت بعض العينات لتحليلها.

ويقول، "يمكننا استنادا إلى نتائج دراسة هذه العينات، استعادة الظروف الطبيعية التي عاش فيها هذا الماموث. وبالطبع المثير للاهتمام هو خرطومه. صحيح عثر العلماء سابقا على خراطيم الماموث أيضا، ولكن ليس بينها خرطوم لماموث بهذا العمر".