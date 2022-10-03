شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية جدولة رسائل البريد الإلكترونى على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم العديد من تطبيقات البريد طريقة لإرسال البريد الإلكتروني في وقت لاحق، بدءًا من iOS 16، حيث تسمح لك أبل بجدولة بريد إلكتروني في وقت لاحق على أيفون الخاص بك باستخدام تطبيق Mail.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه بهذه الطريقة، يمكنك إرسال بريد إلكتروني خلال ساعات العمل العادية حتى لو قمت بصياغته في وقت متأخر من الليل أو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كيفية جدولة بريد إلكتروني على أيفون

يسمح جهاز أيفون الخاص بك بنظام iOS 16 أو إصدار أحدث بجدولة رسالة بريد إلكتروني، لذلك تحقق من إصدار iOS الخاص بك وقم بتحديث أيفون الخاص بك إذا لزم الأمر، وبعد ذلك، ستكون جاهزًا لجدولة رسائل البريد الإلكتروني في وقت لاحق.

1. ابدأ تطبيق البريد.

2. قم بصياغة بريدك الإلكتروني بالطريقة المعتادة، مع استكمال المستلم والموضوع والرسالة.

3. عندما تنتهي من البريد الإلكتروني وتكون جاهزًا لإرساله، اضغط مع الاستمرار فوق رمز الإرسال (السهم الأزرق الكبير)، وسترى قائمة منبثقة.

4. اختر متى تريد إرسال الرسالة.

تمنحك أبل بعض الخيارات السريعة، إذا كنت تريد اختيار وقت مخصص، فاضغط فوق إرسال لاحقًا ... ويمكنك اختيار التاريخ والوقت من عرض التقويم، ثم اضغط فوق تم.

كيفية تغيير الوقت المجدول قبل إرساله

سيتم تخزين البريد الإلكتروني في صندوق بريد تطبيق البريد "إرسال لاحقًا" بعد أن تختار وقتك.

وإذا كنت بحاجة إلى التغيير عند إرسال البريد الإلكتروني، فيمكنك ضبط وقت الإرسال مباشرة حتى اللحظة الأخيرة.

1. في تطبيق البريد، اضغط فوق سهم الرجوع حسب الحاجة لرؤية صفحة علب البريد.

2. اضغط على إرسال لاحقًا، ثم اضغط فوق البريد الإلكتروني المجدول الذي تريد تحريره.

3. في الشريط الرمادي أعلى الرسالة الذي يظهر وقت إرسال البريد الإلكتروني، اضغط فوق تحرير.

4. قم بتغيير وقت الإرسال ثم اضغط فوق تم.