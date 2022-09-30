شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بوكيمون جو" تحقق إيرادات تتجاوز 4.5 مليار دولار خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت لعبة بوكيمون جو نجاحًا كبيرًا عالميًا، وجنت 200 مليون دولار بعد الشهر الأول من إصدارها، علمًا أن لعبة مثل فورتنايت حققت 25 مليونًا فقط فى شهرها الأول على منصات الهاتف، ولم تصل إلى 100 مليون إلا بعد مرور 90 يومًا على الهاتف.

وبلغ إجمالى الإيرادات التى حققتها اللعبة حتى الآن بعد مرور 6 سنوات على إطلاقها 4.5 مليار دولار؛ وفقًا لما قاله تقرير نشره موقع فون أرينا المتخصص.

وكانت 2020 أفضل سنة للعبة من حيث الأرباح، إذ أنفق اللاعبون 915.2 مليون دولار على شراء أشياء وسلع داخل التطبيق، بينما تراجعت المبيعات السنة الماضية بنسبة 3% عن السنة التى سبقتها، لكن ظلت إيراداتها مرتفعة جدًا، حيث بلغت 887.5 مليون.

وتحظى اللعبة بشعبية كبيرة فى الأمريكيتين، حيث بلغت إيراداتها هناك 1.86 مليار دولار تم إنفاقها داخل التطبيق على السلع والأشياء التى اشتراها اللاعبون فى تلك المنطقة من العالم، ويزيد هذا الرقم بقليل عما حققته اللعبة من إيرادات فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتى بلغت 1.84 مليار دولار، أما فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فقد بلغت الإيرادات 792 مليون دولار.

وحلت لعبة بوكيمون جو فى المركز السابع من بين أعلى ألعاب الهاتف تحقيقًا للإيرادات فى العالم، ولم تسبق هذه اللعبة سوى 6 ألعاب منها Honor of Kings، وPUBG، وGenshin Impact، وCandy Crush Saga، وCoin Master.

وأظهرت الإحصائيات أن اللعبة قد تم تحميلها 590 مليون مرة، كانت أكثر من نصفها فى السنة الأولى لإطلاق اللعبة، وتم تحميل اللعبة فى 2020 أكثر من 60 مليون مرة بعد تحول الكثيرين إلى ألعاب الهاتف أثناء فترة انتشار فيروس كورونا، وتم تحميل اللعبة العام الماضى 56 مليون مرة، ما يعنى أنها لا تزال تحظى بشعبية كبيرة، وتم تحميل بوكيمون جو 23 مليون مرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، ولو استمر التحميل بنفس الوتيرة، فسيصل عدد المرات إلى 34.5 مليون فى عام 2022.