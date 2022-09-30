شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تتيح للمستخدمين مشاركة مقتنياتهم الرقمية على فيس بوك فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Meta أن مستخدمى إنستجرام وفيس بوك فى الولايات المتحدة يمكنهم الآن توصيل محافظهم الرقمية ومشاركة مقتنياتهم الرقمية على منصاتها، حيث يمكن للمستخدمين أيضًا نشر مقتنياتهم الرقمية عبر كلا النظامين الأساسيين.

ويأتى هذا التطوير بعد شهرين تقريبًا من قيام الشركة بتوسيع دعم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) على إنستجرام إلى 100 دولة فى أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط والأمريكتين، وتجدر الإشارة إلى أن المستخدمين فى الولايات المتحدة فقط سيكونون قادرين على توصيل محافظهم، لكن أولئك الموجودين فى 100 دولة أخرى عبر قارات مختلفة سيكونون قادرين على مشاركة NFTs الخاصة بهم على إنستجرام فقط.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن لمستخدمى فيس بوك وإنستجرام فى الولايات المتحدة توصيل محافظهم بما فى ذلك Rainbow و MetaMask و Trust Wallet و Coinbase Wallet و Dapper Wallet لنشر المقتنيات الرقمية التى تم سكها على Ethereum و Polygon و Flow.





كيفية مشاركة NFTs الخاصة بك على إنستجرام أو فيس بوكلمشاركة NFTs الخاصة بك على فيس بوك أو إنستجرام، يحتاج المستخدمون إلى تحديث تطبيقاتهم إلى أحدث الإصدارات، وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنهم توصيل محفظتهم المفضلة عن طريق تحديد علامة التبويب "المقتنيات الرقمية" ضمن الإعدادات، وسينبثق إشعار ويرشدك خلال العملية الكاملة لتوصيل المحفظة الرقمية، وبمجرد الانتهاء انقر فوق "موافق" لتأكيد اتصال المحفظة.

وبمجرد توصيل محفظتهم سيتمكن المبدعون والجامعون من اختيار NFTs من محفظتهم التي يرغبون في مشاركتها على انستجرام. سيكون للمقتنيات الرقمية تأثير وميض ويمكن أن تعرض معلومات عامة، مثل وصف NFT، وستكون المنشورات مرئية أيضًا على الملفات الشخصية للمنشئين أو الملصقات.

علاوة على ذلك يمكن إسناد المنشئ والمجمع تلقائيًا إلى المنشور الرقمى القابل للتحصيل، ومع ذلك فإن الإسناد التلقائى يخضع لإعدادات الخصوصية الخاصة بهم، وكانت Meta قد أعلنت سابقًا أنه لن تكون هناك رسوم مرتبطة بنشر أو مشاركة مقتنيات رقمية على إنستجرام.