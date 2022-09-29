«إعصار إيان» .. سمكة قرش تثير الرعب في شوارع فلوريدا

الشارقة - اميمة ياسر - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو ترصد الآثار المدمرة للإعصار "إيان"، ومنها رصد لسمكة قرش في إحدى شوارع فلوريدا.

ويظهر في الفيديو سمكة قرش تسبح في المياه التي اجتاحت شوارع مدينة فورت مايرز في فلوريدا.

ووفقا لسكاي نيوز ، وصل الإعصار "إيان" إلى اليابسة في غرب فلوريدا عصر الأربعاء، ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة، مما تسبّب بقطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية الأميركية الجنوبية.

وقال المركز الأميركي للأعاصير إن "إيان" دخل الأراضي الأميركية من ساحل كايو كوستا في جنوب غرب فلوريدا في تمام الساعة 15:05 (19:05 توقيت غرينيتش)، مشيرا إلى أنه إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من 5 درجات.

وحذّر المركز ومقرّه ميامي من أن إيان "إعصار خطير للغاية" وقد تسبّب منذ الآن بفيضانات "كارثية".

وتسبّب الإعصار بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مسكن في فلوريدا، بحسب موقع "باور آوتدج".