الفرق بين FAT32 وexFAT وNTFS وأيهم الأفضل؟

FAT32 وexFAT وNTFS ثلاثة أنواع من الصيغ المختلفة للـFormat الخاص بالفلاشات ووحدات التخزين، عندما تقوم بعمل Format لأي وحدة تخزين سواء نتحدث عن هارد داخلي او خارجي او فلاشة USB فهناك 3 اختيارات للنوع الذي سينتج عن هذا الأمر، سواء NTFS او exFAT او FAT32 ولعلك تتتسائل ما الفرق بين هذه الأنواع؟ طبعًا ويندوز لا يوضح الفرق بين هذه الانواع لكننا سنقوم بتوضيح الفارق بين هذه الأنواع في هذا المقال، تابع معنا.

جدول المحتويات

أهمية وجود الفرق

فكرة وجود هذه الأنواع هو تقديم وسيلة تنظيم وترتيب للملفات على وحدة التخزين وما نوع البيانات الي ترتبط بهذه الملفات والأذونات والكثير من النقاط الأخرى، الويندوز بطبعه يدعم 3 أنوع وقد ذكرنا أسمائهم، لديك NTFS وهو النوع الأحدث وهو المُستعمل في كل وحدات التخزين الداخلية وفي ملفات النظام الخاصة بويندوز، من ثم لديك FAT32 القديم والذي يحمل عيوب كثيرة بعض الشيء لكنه يحمل دعم أكبر لعدد أكبر من الأنظمة، وأخيرًا هناك exFAT تحديث للـFAT ويدعم عدد أكبر من الأجهزة لكنه ليس منتشرًا بمقدار النوعين الأولين، ما الفروقات؟ لنشرح كل نوع منهم

NT File System (NTFS)

هذا هو النوع الحديث من صيغة الفورمات الخاصة بأي وحدة تخزين، والتي يستعملها ويندوز بشكل افتراضي، عندما تقوم بتثبيت ويندوز على جهازك فإنه يقوم بإنشاء كل الـPartitions بهذه الصيغة، هذا النوع او هذه الصيغة لديها مدى واسع من حجم الملفات التي تقبلها والتي يمكن ان تتعامل معها بالتالي لن تواجه مشكلة مع هذه النقطة في حياتك تقريبًا، هذا النوع ظهر مع بداية Windows XP للمستهلك لكنه في الواقع كان متاحًا بداية من Windows NT والذي لم يكن متاحًا للمستهلكين، هذا النوع مليء بالمزايا المختلفة من دعم للأذونات الخاصة بالأمان واستعادة الأخطاء وحل المشاكل بسهولة وتشفير البيانات وغيرها.

كل الـPartitions التي يستعملها النظام تحمل هذا النوع، واي Partition ستثبت عليه أي تطبيقات يجب ان يكون من هذا النوع كذلك، وان كان لديك أي وحدة تخزين تركبها في الكمبيوتر ولا تتعامل الا مع ويندوز فمن الأفضل ان تكون من هذا النوع فتوافقه مع ويندوز أفضل من أي توافق آخر، مشكلة NTFS انه غير متوافق مع كل الأنظمة، ستتوافق مع كل أنظمة ويندوز بداية من Windows XP لكن مع MacOS مثلًا ستكون هناك مشكلة توافق فهذه الصيغة للقراءة فقط، بعض توزيعات Linux فقط هي التي ستدعم القراءة والكتابة على هذا النوع، كل أجهزة PlayStation لا تدعمها، بينما XBox 360 أيضًا لا يدعم هذه الميزة

التوافق

متوافق مع كل نسخ ويندوز

داعم للقراءة فقط مع أجهزة Mac لا يدعم الكتابة

دعم بعض توزيعات Linux والبعض الآخر يدعم القراءة فقط

لا تدعم اجهزة Android

الحدود

لا توجد حدود حقيقية لحجم الملفات والبيانات التي يمكن الوصول اليها

الاستعمال المثالي

في حالة أجهزة Windows مع النظام و وحدات التخزين الداخلية

File Allocation Table 32 (FAT32)

هذا هو أقدم نوع في هذا المقال وهو تحديث لنوع FAT16 المُستعمل في MS-DOS او Windows 3، عمر هذا النوع الكبير يعطيه مزايا وعيوب مختلفة عن كل نوع، بسبب هذا العمر مثلًا هناك رقعة كبيرة من الأنظمة المدعومة حتى ان هذا النوع هو الـStandard الموجود في كل الفلاشات التي تطلقها الشركات قد لا تشتري فلاشة USB وتجدها من نوع آخر غيره، تقريبًا هذا النوع يتوافق مع أي جهاز يعمل بـUSB ويعمل على أي نظام تشغيل تقريبًا سواء ويندوز او لينكس او ماك او اندرويد، نعم هذه الصيغة ممتازة على كل الأجهزة الخارجية خاصة ان كانت لن تعمل مع ويندوز فقط لكن مشكلة FAT32 انها لا تدعم نقل ملفات أكبر من 4GB للملف الواخد والـPartition يجب ان يكون حجمه أصغر من 8TB، يبدو الأمر مريبًا أعني لن تصل الى 8TB في بارتشن واحد لكن هذا هو الرقم.

التوافق

متوافق مع كل نسخ Windows

متوافق مع كل نسخ Mac

متوافق مع كل أنظمة Linux

يدعم التوصيل مع Android

مدعوم تقريبًا على أي جهاز يدعم USB

الحدود

أكبر ملف يمكن نقله على الجهاز لا يمكن ان يزيد عن 4GB

أكبر حجم لـPartition لا يزيد عن 8TB

الاستعمال المثالي

مثالي لأي وحدة تخزين خارجية مع مدى واسع من الأجهزة المدعومة بفرض انك لن تنقل ملفات يزيد فيها حجم الملف عن 4GB

Extended File Allocation Table (exFAT)

تم تقديم هذا النظام في عام 2006 وتمت إضافته لكل نسخ الويندوز القديمة مثل Windows XP وWindows Vista ، هذا النوع مُحسن من أجل فلاشات USB وتم تصميمها لتكون نسخة خفيفة مثل FAT لكن بدون مزايا زائدة وقوية مثل NTF وبدون حدود الـFAT، بسبب عدم وجود هذه الحدود فهذا النوع يدعم الملفات أكثر من 4GB بشكل طبيعي جدًا، لكنه لا ينتشر انتشار FAT غير مدعوم بنفس المدى الواسع نهائيًا، لكنه على كل حال لازال مدعومًا على أجهزة أكثر، فمثلًا على Mac فهو مدعوم بالكامل سواء قراءة او كتابة، على Linux فنوع exFAT متاح بالكامل عليه، مع دعم PlayStation 4 و5 ولا يدعم Xbox 360.

التوافق

متوافق مع كل نسخ Windows

متوافق مع كل نسخ Mac

متوافق مع Linux مع الحاجة لتعريفات إضافية

الحدود

وجود حدود على مساحة البارتشن والملفات رغم انها كبيرة للغاية

الاستعمال المثالي

يُستعمل exFAT عندما تحتاج لوحدة تخزين بدون حدود المساحة الخاصة بالـ FAT32 وتريد دعم واسع بعض الشيء مثل NTFS

أي الأنواع أفضل؟

في الأساس فإن NTFS هو الأفضل للتخزين الداخلي خاصة مع نظام Windows فإن كان لديك هارد داخلي او SSD داخلي فلا يمكن التخلي عنه نهائيًا، بينما FAT32 يعطيك دعمًا أكبر للأجهزة ومدى واسع من التوافق، بينما exFAT يعطيك ما بين النوعين، دعم واسع وكبير وفي نفس الوقت لا توجد حدود كبيرة على وحدة التخزين.