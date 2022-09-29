شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تتخلى عن خططها لزيادة إنتاج سلسلة iPhone 14 بسبب قلة الطلب عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت بلومبيرج نيوز نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن شركة آبل تتخلى عن خططها لزيادة إنتاجها من هواتفها أيفون الجديدة هذا العام بعد فشل الارتفاع المتوقع في الطلب، gadgets360.

وطلبت الشركة من الموردين الحد من الجهود المبذولة لزيادة تجميع منتجات iPhone 14 الرائدة بما يصل إلى 6 ملايين وحدة في النصف الثاني من هذا العام، حسبما ذكرت بلومبرج.

وستهدف الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بكاليفورنيا إلى إنتاج 90 مليون هاتف لهذه الفترة، وهو نفس الرقم تقريبًا كما كان عليه قبل عام، وبما يتماشى مع توقعات أبل الأصلية هذا الصيف، وفقًا للتقرير.

ذكرت بلومبرج أن الطلب على طرازات iPhone 14 Pro الأعلى سعرًا أقوى منه في الإصدارات المبتدئة ومورد واحد على الأقل من آبل يقوم بتحويل الطاقة الإنتاجية من هواتف iPhone منخفضة السعر إلى الموديلات المتميزة.

أطلقت الشركة هاتف iPhone 14 الرائد في حدث في وقت سابق من هذا الشهر، حيث ركزت على ترقيات السلامة بدلاً من المواصفات الفنية الجديدة البراقة ، باستثناء ساعة جديدة تركز على المغامرة.

قالت شركة آبل في بيان: "تقدم تشكيلة iPhone 14 الجديدة تقنيات جديدة رائدة وقدرات أمان مهمة. نحن متحمسون لتصنيع iPhone 14 في الهند".

يتوقع المحللون في JPMorgan أن تنقل Apple حوالي 5٪ من إنتاج iPhone 14 من أواخر عام 2022 إلى الهند ، وهي ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم بعد الصين.