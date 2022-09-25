شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تحديث متصفح Firefox على كمبيوتر شخصى أو جهاز Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتاج دائمًا إلى أحدث إصدار من Firefox، فيتم تحديث المتصفح بشكل متكرر، وتتمكن كل مراجعة من إزالة الأخطاء وتحسين الأمان، وفي بعض الأحيان تقدم ميزات جديدة، ويمكنك التأكد من أنك تقوم بتشغيل أحدث إصدار من Firefox، سواء كنت تستخدم Windows أو Mac.

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه بشكل افتراضي، يبحث Firefox عن التحديثات ويقوم بتثبيتها تلقائيًا، ولكن إذا كنت تريد التأكد من تثبيت آخر تحديث على الفور، فيمكنك القيام بذلك ببضع خطوات.





كيفية تحديث Firefox على Windows1. في متصفح Firefox، اضغط فوق القائمة المكونة من ثلاثة أسطر أعلى يمين الشاشة.

2. في القائمة المنسدلة، اختر "مساعدة"، ثم "حول Firefox".

3. في نافذة Firefox المنبثقة، من المفترض أن ترى رسالة حالة التحديث تحت عنوان متصفح Firefox، إذا كان المتصفح يعمل بأحدث إصدار، فسيظهر أن Firefox محدث، وخلاف ذلك، سيظهر إعادة التشغيل لتحديث Firefox، اضغط فوق ذلك لتثبيت التحديثات وإعادة تشغيل المتصفح.





كيفية تحديث Firefox على Mac1. في شريط قوائم Firefox، اضغط فوق Firefox، ثم اختر About Firefox.

2. في نافذة Firefox المنبثقة، من المفترض أن ترى رسالة حالة التحديث تحت عنوان متصفح Firefox، وإذا كان المتصفح يعمل بأحدث إصدار، فسيظهر أن Firefox محدث، وخلاف ذلك، سيظهر إعادة التشغيل لتحديث Firefox، اضغط فوق ذلك لتثبيت التحديثات وإعادة تشغيل المتصفح.