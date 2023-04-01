شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يواصل قيادة هجوم الزمالك أمام المصرى بعد "هاتريك" المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة أحمد عبد المقصود القائم بأعمال المدير الفني، على استمرار ناصر منسي فى قيادة هجوم الفارس الأبيض خلال مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة فى بطولة الدورى الممتاز، بعدما تألق اللاعب فى مواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني للزمالك استمرار ناصر منسي فى قيادة هجوم فريقه بمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها الثلاثاء المقبل 4 أبريل، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواصل منسي قيادة هجوم الزمالك كنوع من المكافأة على تألقه فى مواجهة المريخ السوداني، ونجاحه فى تسجيل "هاتريك" ليصبح أول لاعب يسجل للزمالك هاتريك في دور المجموعات بنظامه الحديث فى دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الزمالك الفوز على المريخ السودانى بنتيجة 4 / 3 فى المباراة التى جمعتهما، مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك ودع دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا من الجولة الماضية، وأصبحت ترتيب المجموعة كالتالى..فى المقدمة، الترجى التونسى 10 نقاط،وفى المركز الثانى شباب بلوزداد 9 نقاط، وفى المركز الثالث الزمالك برصيد 7 نقاط، والمريخ السودانى فى المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

وسجل مصطفى شلبي وناصر منسي (هاتريك) لـ الزمالك فيما أحرز رمضان عجب ونوح الجازولي وباولو سيرجيو أهداف المريخ.