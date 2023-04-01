الامارات | الأرجنتيني بوكيتينو يشترط على ريال مدريد ضم ابنه للجهاز الفني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «دفانسا سنترال» الإسبانية، عن مفاوضات جرت في الأيام الماضية بين إدارة نادي ريال مدريد، والمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وقالت إن هناك تقدماً حصل بين الطرفين، خصوصاً مع قناعة إدارة النادي الملكي بأن المدرب الحالي الإيطالي أنشيلوتي يمضي موسمه الأخير الحالي مع الريال، وقد ينتقل الصيف المقبل لتولي تدريب المنتخب البرازيلي.

وكان لافتاً بحسب الصحيفة أن بوكيتينو، اشترط أمراً واحداً فقط؛ لكي يوافق على عرض ريال مدريد، وهو أن يتم ضم نجله سيبستيانو، المتخصص في التحليل الفني والإعداد البدني، إلى طاقم الجهاز الفني. وستجد إدارة الريال صعوبة في تقبل هذا الأمر، خصوصاً أن الريال لديه معد بدني شهير، ولا يريد الاستغناء عنه، وهو أنطونيو بينتوس.