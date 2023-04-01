شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 31 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة 31 / 3 / 2023 العديد من الأخبار منها، بيرسى تاو يشارك فى مران الأهلي الأخير استعدادا للهلال ، كولر يستعين بـ الشحات.

بيرسى تاو يشارك فى مران الأهلي الأخير استعدادا للهلال وكولر يحاضر اللاعبين

اختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش استعدادا لمباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، وخاض الأهلي مرانا قوياً تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، الذى سمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران حسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وعقد كولر محاضرة مع لاعبي الفريق تحدث معهم خلالها عن واجباتهم في مباراة الغد المرتقبة.

الأهلى يرتدي "الزي "التقليدى أمام الهلال السودانى بدوري الأبطال غداً

عُقد مساء اليوم ، الجمعة بمقر النادي الاهلي بالجزيرة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

محمد فخري: جاهزون لمواجهة الهلال..وزيادة الجماهير تحفزنا للفوز والتأهل

قال محمد فخري، لاعب وسط الأهلي أن مباراة الهلال السودانى مصيرية وأن الأحمر هدفه الفوز خاصة في ظل الحضور الجماهيري الكبير لإسعادهم ومواصلة المسيرة في دوري أبطال إفريقيا.

تذكرتى تعلن عن إرشادات مباراة الأهلي والهلال لتيسير عملية دخول الجماهير

أعلنت شركة تذكرتي عددا من الإرشادات الخاصة بمباراة الأهلي والهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء غد السبت في الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، تيسيراً على الجماهير:

فيديو توضيحى لطريقة الدخول لاستاد القاهرة يوم مباراة الأهلى والهلال السودانى

أصدرت لجنة المباريات بالنادي الأهلي بالاشتراك مع هيئة استاد القاهرة فيديو توضيحي لطريقة دخول الجماهير إلى مدرجات استاد القاهرة وحضور مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني غد السبت في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كولر يستقر على ثنائية دفاع الأهلى فى مبارة الحسم أمام الهلال السودانى

اقترب ياسر إبراهيم لاعب الأهلي من المشاركة أساسياً في مباراة الفريق أمام الهلال السوداني غداً بدوري الأبطال، حيث تتجه النية لدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاستعانة بـ ياسر إبراهيم بجوار محمد عبد المنعم في لقاء الغد.

تعرف على التعليمات الأمنية للجماهير قبل مباراة الأهلى والهلال السودانى

وضع رجال الأمن مجموعة من التعليمات الأمنية، لحضور المباريات والمنافسات الرياضية، خاصة مباراة الأهلي والهلال السوداني غدا، والتي يحضرها 50 ألف مشجع، وأبرز هذه التعليمات تتمثل في:

كولر يستعين بـ الشحات فى مباراة الأهلى والهلال حال غياب بيرسى تاو

يُجهّز الجهاز الفني للأهلي ، حسين الشحات لاعب الفريق للمشاركة أساسياً في مباراة الهلال السوداني غداً بدوري أبطال أفريقيا حال تأكد غياب الجنوب أفريقي بيرسي تاو لعدم الجاهزية الفنية.

كولر: مواجهة الهلال حاسمة فى مشوار دورى الأبطال.. والهدوء طريقنا للعبور بدعم الجماهير

أكد ارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على جاهزية فريقه لمباراة الهلال السوداني المقرر لها مساء غد السبت على استاد القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.