شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعادل مع أسوان سلبيا فى الجولة الـ22 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة فاركو وأسوان بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، ليرتفع رصيد فاركو للنقطة كما 28 في المركز الثامن بجدول الدوري و يرتفع رصيد اسوان للنقطة 26 في المركز 12.

جاء تشكيل فاركو كالتالى:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

الدفاع: عبد الله بكري – أحمد عوض - جابر كامل.

الوسط: أحمد البحراوي – كينسجلي سوكاري – محمود حمادة – أحمد الصغيري.

الهجوم: رزقي حمرون – شكري نجيب – أحمد شريف.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

الدفاع: محمد مصطفى - أحمد فتحي – محمد عطوة - علي فتحي.

الوسط: أحمد خالد – محمد المرسي – رافائيل إياجوا.

الهجوم: محمد حمدي زكي – ديلسون كاموني – حسام عرفات.