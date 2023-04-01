شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يحقق رقما قياسيا فى تنظيم البطولات الدولية للناشئين والناشئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى، على موافقة الاتحاد الدولى للعبة لاستضافة بطولة جديدة من البطولات الدولية للناشئين والناشئات التي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس على مدار العام.

ووافق الاتحاد الدولي للتنس على طلب الاتحاد المصري باستضافة بطولة J30 خلال شهر يوليو المقبل، على أن تقام بملاعب نادى سبورتنج بالإسكندرية، ليرتفع عدد البطولات الدولية للناشئين والناشئات التي تستضيفها مصر تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة خلال العام الجاري إلى 18 بطولة دولية وهو رقم قياسي تحققه مصر لأول مرة.

يأتى حرص اتحاد التنس على استضافة وتنظيم أكبر عدد ممكن من البطولات الدولية للناشئين والناشئات على مدار العام وايضا تكون متدرجة المستوى وذلك لتحقيق أكثر من هدف منها مساعدة جميع الناشئين والناشئات الواعدين والصاعدين فى المشاركة بأكبر عدد من البطولات الدولية والحصول على فرصة احتكاك قوية مع جميع مدارس اللعبة من شتى أنحاء العالم.