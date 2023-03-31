شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المصرى يتابع مباراة الزمالك والمريخ قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن، على متابعة المباراة المرتقبة للزمالك والمريخ السودانى، والتى تقام فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويستهدف جهاز المصرى تحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى نادى الزمالك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل المقبل ضمن منافسات بطولة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

كما استعان الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن، بعدد من التجارب الودية، لتجهيز الفريق لمباراته المقبلة أمام الزمالك، وخاض النادى المصرى 3 تجارب ودية على هامش معسكره ببورسعيد، كانت التجربة الأولى أمام فريق "الأمل" من ناشئي المصري، حيث تم خوض المباراة على 3 أشواط لمنح الفرصة لجميع اللاعبين، كما فاز على فريق كابسي بثنائية نظيفة، ثم فاز على منتخب دمياط برباعية نظيفة، قبل أن يفوز على فريق الشباب بسداسية مقابل هدف.

وأعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، أن كامل أبو علي رئيس النادي سدد جميع المستحقات المتأخرة للجهاز الفنى واللاعبين بمبلغ يصل إلى أكثر من 15 مليون جنيه، وقال عبد القادر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أبو علي سدد اليوم كافة المستحقات المتأخرة للاعبين والجهاز الفني ومكافآت الفوز المتأخرة ومستحقات اللاعبين الأجانب، سواء بالمصري أو الدولار بمبلغ يصل إلى أكثر من 15 مليون جنيه.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.