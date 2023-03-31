ما هي المنتخبات المتأهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2024؟

المنامة - ياسر ابراهيم -

اختتمت الأربعاء، مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بساحل العاج مطلع العام المقبل، إذ استطاعت 6 منتخبات لحد الآن، حسم تأهلها للمشاركة في النسخة الـ34 من البطولة القارية، من بينها 3 منتخبات عربية.



وبالإضافة إلى المنتخب المستضيف، ساحل العاج، فقد نجحت منتخبات المغرب والجزائر وجنوب أفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو وتونس، بلوغ النهائيات، بينما سيتواصل الصراع على بقية المقاعد الـ17، علماً أن النسخة القادمة ستقام بمشاركة 24 منتخباً للمرة الثالثة على التوالي.



المجموعة الأولى

ويتصدر منتخب نيجيريا هذه المجموعة، رغم خسارته ذهاباً أمام غينيا بيساو بهدف نظيف، ثم فوزه بنفس النتيجة في لقاء العودة، ليرفع " النسور الخضراء" رصيدهم إلى 9 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخب غينيا بيساو، الوصيف، في حين يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث، بمجموع 5 نقاط، ومنتخب ساوتومي وبرينسيب المركز الرابع، بنقطة واحدة.



المجموعة الثانية

نجح منتخب بوركينا فاسو بلوغ نهائيات "كان 2024"، بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بفوزه على منتخب توغو ذهاباً، قبل التعادل في لقاء الإياب، فيما يأتي منتخب الرأس الأخضر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما منتخبا توغو وإسواتيني فيحتلان المركز الثالث والرابع بمجموع نقطتين.



المجموعة الثالثة

حقق منتخب ناميبيا مفاجأة من العيار الثقيل، بجمعه 4 نقاط أمام الكاميرون وخطفه صدارة المجموعة الثالثة، بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط، في حين تراجع منتخب "الأسود غير المروضة" إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وحلّ منتخب بوروندي في الترتيب الثالث والأخير برصيد نقطة واحدة.



المجموعة الرابعة

عاد المنتخب المصري بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، ليخطف صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب الغيني الوصيف، وليقترب أكثر من بلوغ كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه ذهاباً على مالاوي بنتيجة (2-0)، وإياباً بـ(4-0)، فيما يأتي منتخبا مالاوي وإثيوبيا في المركز الثالث والرابع بثلاث نقاط.



المجموعة الخامسة

يتواصل الصراع الثلاثي بين منتخبات المجموعة الخامسة الذي يتصدرها المنتخب الغاني برصيد 8 نقاط، بعد تخطيه منتخب أنغولا، صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ذهاباً، قبل أن يفترقا إياباً بنتيجة التعادل، فيما عاد المركز الثاني إلى منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى بمجموع 7 نقاط، والرابع إلى منتخب مدغشقر بنقطة واحدة.



المجموعة السادسة

تأهل المنتخب الجزائري إلى كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ20 في تاريخه، بعد جمعه العلامة الكاملة بـ12 نقطة في المباريات الأربع الماضية، آخرها الفوز على النيجر ذهاباً وإياباً، فيما يتواصل الصراع بين المنتخبات الثلاثة الأخرى على المقعد الثاني، علماً أن منتخبي أوغندا وتنزانيا يمتلكان في رصيدهما 4 نقاط، والنيجر نقطتين.



المجموعة السابعة

يقترب منتخب مالي من التأهل إلى "الكان"، بعد فوزه على غامبيا في لقاء الذهاب وانهزم بمواجهة العودة، ليحتل صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن منتخبي الكونغو وغامبيا، في حين يأتي منتخب جنوب السودان في المركز الرابع والأخير بمجموع 3 نقاط.



المجموعة الثامنة

ينفرد منتخب ساحل العاج بصدارة المجموعة الثامنة، رغم أنه ضمن التأهل بصفته مستضيف البطولة، بعد فوزه على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في المواجهتين المزدوجتين، فيما يأتي منتخب زامبيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويقترب أكثر من اللحاق بمنتخب "الفيلة".



المجموعة التاسعة

تعقدّت وضعية منتخبات المجموعة التاسعة، التي يتصدرها منتخب الغابون برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن المنتخب السوداني الوصيف بمجموع 6 نقاط، في حين يحتل منتخب موريتانيا المركز الثالث بخمس نقاط، ويقبع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز الرابع والأخير، برصيد 4 نقاط.



المجموعة العاشرة

تمكّن المنتخب التونسي هو الآخر من حسم بطاقة تأهله إلى النهائيات للمرة الـ21 في تاريخه، بفوزه على نظيره الليبي ذهاباً وإياباً، ولتجمع كتيبة المدرب جلال القادري، العلامة الكاملة في هذه المجموعة، فيما يحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الثاني برصيد 9 نقاط، أما منتخب "فرسان المتوسط" فاقترب من الإقصاء بعدما تجمد رصيد النقاط عند الـ3.



المجموعة الحادية عشرة

بلغ منتخبا المغرب وجنوب أفريقيا النهائيات عن هذه المجموعة، إذ حسم منتخب "أسود الأطلس" التأشيرة للمرة الـ19 في تاريخه، بالرغم من أنه لم يكن معنياً بخوض مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات، بعد استبعاد منتخب زيمبابوي، مستفيداً من تعادل وخسارة ليبيريا أمام جنوب أفريقيا في التصفيات.



المجموعة الثانية عشرة

وأخيراً، حسم منتخب السنغال، حامل لقب النسخة الماضية، تأهله إلى "كان ساحل العاج" بفوزه ذهاباً وإياباً على موزمبيق، ليرفع "أسود التيرانغا" رصيدهم إلى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد موزمبيق عند 4 نقاط بالمركز الثاني، أما المرتبة الثالثة فعادت إلى منتخب رواندا بثلاث نقاط، وحل بنين في المركز الرابع بنقطتين.



المصدر: مواقع الكترونية