شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن قائمة مباراة المريخ السوداني فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود عن القائمة التي ستخوض مباراة المريخ السوداني المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - محمد طارق - عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - عبد الله محمد - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه.