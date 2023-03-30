الامارات | لوريس يعود الى تدريبات توتنهام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد الحارس والقائد الفرنسي هوغو لوريس إلى التدريبات مع فريقه توتنهام للمرة الأولى منذ إصابته في الركبة منتصف فبراير الماضي، وفق ما أعلن ناديه الخميس.

وقال سبيرز عبر حسابه على تويتر "عاد هوغو إلى الفريق"، مرفقًا التغريدة بصورة للحارس في التمارين.

وتعرض لوريس (36 عامًا) لاصابة في أربطة الركبة نهاية المباراة التي فاز بها فريقه على مانشستر سيتي في الدوري في 5 فبراير، بعد كرة مشتركة مع لاعب الوسط الاسباني رودري.

بغيابه، عانى توتنهام مع اكتفائه بثلاثة انتصارات مقابل أربع هزائم وتعادلين، وخرج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ميلان الإيطالي (0-1 و0-0) ومن الدور ذاته في الكأس المحلية ضد شيفيلد يونايتد من المستوى الثاني "تشامبيونشيب".

أدت هذه النتائج وتصريحات المدرب أنتوني كونتي الى انفصال توتنهام عن الايطالي الأحد.

يحتل النادي اللندني راهنًا المركز الرابع في الدوري مع 49 نقطة من 28 مباراة ويخوض صراعًا محتدمًا على آخر المراكز المؤهلة الى دوري الابطال.

يحل على ايفرتون الاثنين في ختام المرحلة 29 مع استئناف منافسات الدوري نهاية الاسبوع الحالي بعد النافذة الدولية.