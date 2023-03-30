شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاف يعلن موعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أزاح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الستار عن الأجندة الزمنية للنسخة الجديدة من بطولة كأس أمم إفريقيا.

أعلن "كاف" في بيان رسمي، اليوم الخميس، عن إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 خلال الفترة من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/ شباط 2024 في كوت ديفوار.

وتستضيف كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية، حيث سبق أن استضافت نسخة 1984، التي توج بلقبها منتخب الكاميرون.



وبذلك حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجدل المثار حول موعد كأس الأمم خاصة بنظامها الجديد بمشاركة 24 منتخبا.

وستكون هذه هي ثالث نسخة تشهد مشاركة 24 منتخبا في النهائيات، بعد "مصر 2019"، و"الكاميرون 2021".

ومن المقرر أن تقام قرعة البطولة في سبتمبر/أيلول 2023، وسيتم تأكيد الموعد والمكان في وقت لاحق.



كان "كاف" عانى من التخبط في وضع أجندة أهم بطولاته، حيث أعلن أنها ستقام صيفا، ونفذ الاقتراح في البطولة التي استضافتها مصر قبل 4 أعوام.

لكن بسبب الظروف المناخية الخاصة بقارة إفريقيا، عادت البطولة مجددا لتقام في الشتاء، عندما استضافتها الكاميرون أوائل العام الماضي 2022.



كما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في وقت سابق عن إقامة كأس الأمم في الأعوام الفردية، وطبق الاقتراح في نسخ 2013 و2015 و2017 و2019.

إلا أنه بسبب جائحة كورونا وعدد آخر من المستجدات عاد المونديال الأفريقي مجددا ليقام في الأعوام الزوجية سواء في 2022 أو 2024.



تقام البطولة على مدار 4 أسابيع بمشاركة 24 منتخبا مقسمة إلى 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

يتأهل لدور الـ16 أول منتخبين في كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ6.



ضمن التأهل للنسخة القادمة من بطولة كأس أمم إفريقيا، منتخب كوت ديفوار باعتباره البلد المستضيف إضافة إلى 6 منتخبات أخرى.

قبل جولتين من انتهاء التصفيات، حجزت منتخبات السنغال (حامل اللقب)، الجزائر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا وبوركينا فاسو أماكنها في النسخة القادمة.

ومن المقرر أن تشهد الجولتين المقبلتين من التصفيات حسم تأهل 17 منتخبا إلى نهائيات أمم إفريقيا 2023.