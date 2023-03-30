شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة أسوان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة طارق العشرى، اليوم الخميس، تدريباته استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها التاسعة والربع مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويخوض فاركو المران الأخير على ملعبه ثم يعلن العشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

وعكف طارق العشرى، المدير الفنى لفاركو، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة الاتحاد السكندرى التى أقيمت فى دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة وخسرها الفريق بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدفين لكل فريق لعدم تكرارها فى مباراة أسوان بالدورى.

ويدرس طارق العشرى مباريات أسوان بالدورى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته فى المسابقة المحلية بحثاً عن انتصار جديد للبرتقالى.

ويسير طارق العشرى بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وأخيراً تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.