شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام الطلائع فى فاصلة تحديد التأهل لنهائى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك مساء اليوم الخميس، نظيره طلائع الجيش فى المباراة الفاصلة لتحديد التأهل للدور النهائى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز.

وشهد بلاى أوف نصف النهائى تحقيق طلائع الجيش الفوز فى لقاء والزمالك فى لقاء ليتم تحديد مباراة فاصلة لحسم التأهل.

فيما حسم الأهلى التأهل بالفوز على سموحة فى مواجهتى البلاى أوف بنتيجة 3 / 0.

وأعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات “البلاي أوف” لدوري كرة الطائرة رجال:

- الدور النهائي :

الخاسر من (1) × الخاسر من (2) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (1) × الفائز من (2) المركزين الأول والثانى وتحديد بطل الدورى موسم 2023/2022.