ميسي يصل للهدف رقم 100 بقميص الأرجنتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل النجم ليونيل ميسي إلى الهدف رقم 100 بقميص المنتخب الأرجنتيني وقاد الفريق إلى انتصار ساحق على ضيفه منتخب كوراساو 7 / صفر في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت بينهما صباح أمس.

وكان ميسي قد سجل سبعة أهداف خلال مشوار المنتخب الأرجنتيني نحو التتويج بلقب بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، ليرفع رصيده من الأهداف مع المنتخب إلى 98 هدفا.

وسجل ميسي هدفا من ضربة حرة خلال المباراة الودية التي انتهت بالفوز على بنما 2 / صفر مساء الخميس ليصل إلى الهدف 99 والهدف رقم 800 في مسيرته على مستوى الأندية والمنتخب.

وفي المباراة أمام كوراساو، وصل ميسي إلى الهدف رقم 100 عندما افتتح التسجيل للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 20 حيث راوغ مدافعين اثنين ببراعة ثم أسكن الكرة في الشباك.

ويحمل ميسي بالفعل الرقم القياسي لعدد المشاركات مع المنتخب الأرجنتيني برصيد 173 مباراة.

وكان ميسي (35 عاما) قد سجل أول هدف له بقميص المنتخب الأرجنتيني الأول في المباراة الودية التي انتهت بالخسارة أمام المنتخب الكرواتي 2 / 3 في مارس 2006.

ويعد المنتخب البوليفي هو المنتخب الأكثر استقبالا للأهداف من ميسي، حيث سجل في شباكه ثمانية أهداف، ويليه منتخبا الإكوادور وأوروجواي، حيث استقبل كل منهما ستة أهداف من ميسي.

ويعد المنتخب القطري هو المنتخب الوحيد الذي واجهه ميسي أكثر من مرة دون التسجيل في شباكه، وقد واجهه في مباراتين.

وبعيدا عن المباريات الودية، سجل ميسي 28 من أهدافه مع المنتخب في تصفيات كأس العالم و13 هدفا في سجل مشاركاته في كل من كوبا أمريكا وكأس العالم.

وقبل أن يقود المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كأس العالم 2022، قاد ميسي منتخب بلاده للتتويج أيضا بلقب كوبا أمريكا عام 2021.

وكان ميسي قد فاجأ الكثيرين بإعلان استمراره مع المنتخب الأرجنتيني بعد إحراز مونديال 2022 في ديسمبر الماضي، لكنه استبعد بالفعل مشاركته في كأس العالم 2026.

وسجل نيكولاس جونزاليس الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني في شباك كوراساو في الدقيقة 23 ثم أضاف ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 33.

بعدها سجل إنزو فيرنانديز الهدف الرابع للأرجنتين في الدقيقة 35 ثم أكمل ميسي ثلاثيته (هاتريك) بالهدف الخامس في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، سجل أنخيل دي ماريا وجونزالو مونتييل الهدفين السادس والسابع للأرجنتين في الدقيقتين 78 و87، وجاء هدف دي ماريا من ضربة جزاء.

كيف وصل النجم الأرجنتيني للهدف 100؟







سجل 7 أهداف خلال كأس العالم 2022 ليرفع رصيده من الأهداف مع المنتخب إلى 98 هدفا.



سجل هدفا من ضربة حرة خلال المباراة الودية التي انتهت بالفوز على بنما 2 / صفر ليصل إلى الهدف 99.



في المباراة أمام كوراساو، وصل إلى الهدف رقم 100 عندما افتتح التسجيل للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 20.



سجل أول هدف له بقميص المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب الكرواتي في مارس 2006.



ميسي مع منتخب الأرجنتين