شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل منح الفرصة للبدلاء أمام المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجهاز الفني للزمالك تحت القيادة الفنية المؤقتة للمدرب أحمد عبد المقصود منح الفرصة لبدلاء الفريق الأبيض، أمام المريخ السودانى في المباراة المقرر لها في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب جهاز الزمالك في منح فرصة أكبر للبدلاء للحكم على مستواهم، بعد ابتعادهم عن التشكيل الأساسى في المباريات الماضية، أسوة بما حدث في مباراة البنك الأهلى الأخيرة في دور الـ16، ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

وتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره فرق الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني، وتأهل الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائري عن هذه المجموعة فيما ودع الأبيض والمريخ رسمياً وتبقى مباراتهم المقبلة تحصيل حاصل.

في سياق مختلف يجهز الجهاز الفنى للزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق لقيادة الفريق فى مباراته المقبلة أمام المريخ السودانى فى الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة بأعصاب هادئة بعدما تأكد خروجه من دور المجموعات بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط فقط فى المركز الأخير بالمجموعة ويسعى فى اللقاء المقبل لمحو الصورة السيئة والتعبير عن نفسه فى تلك المباراة بشكل جيد حتى يعود الفريق بشكل جيد فى مباريات الدورى.

وكان محمود عبد الرازق قد غاب عن مباريات فريقه طيلة الفترة الماضية بعد اصابته بإجهاد عضلي بعد آخر مباراة شارك فيها، وحصل بعدها على راحة لمدة 48 ساعة ثم شعر بعدها بإجهاد عام في جسده جعلته طريح الفراش فترة طويلة من أجل الإستجمام والعودة بشكل كامل.