شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة شادى حسين مع مارسيل كولر قبل استئناف مباريات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، اجتماعاً مع لاعبه شادى حسين مهاجم الفريق، وعده خلاله بالحصول على فرصة فى المشاركة بالمباريات المقبلة من أجل الحكم على قدراته.

وينتظر شادي حسين الحصول على فرصة كاملة مع الأهلي تحت قيادة كولر، لاسيما أنه لا يشارك بشكل أساسى، بل على فترات، من أجل إثبات نفسه وأنه جدير بارتداء القميص الأحمر.

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الاهلى مرانه اليوم فى غياب عدد كبير من اللاعبين لأسباب مختلفة، حيث تلقى كل من الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام "7 لاعبين"؛ لصفوف منتخب مصر الأول وهم(محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) استعداداً لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

كما يغيب الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل بسبب إنضمامهم لصفوف المنتخب الأولمبي ، بينما يغيب الرباعى أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وياسر إبراهيم عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة.