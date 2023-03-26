المغرب يهزم البرازيل في أمسية الفوز التاريخي

المنامة - ياسر ابراهيم -

نجح المنتخب المغربي في اقتلاع فوز تاريخي أمام المنتخب البرازيلي، أحد أعرق منتخبات العالم، وذلك لأول مرة في تاريخه، في المباراة الودية التي جمعتهما الأحد على استاد طنجة.



وافتتح نجم فريق الريان القطري سفيان بوفال التسجيل لأسود الأطلس في الدقيقة 29 من المباراة، بعد تمريرة مميزة من اللاعب الشاب بلال الخنوس الذي يبلغ من العمر 18 عاماً.



وتكفّل بوفال بإسكانها الشباك ببراعة كبيرة حيث وقف الحارس ويفرتون متفرجا، وهو الهدف الأول للمنتخب المغربي في تاريخ مواجهاته مع البرازيل.



وأدرك البرازيليون في الدقيقة 67، التعادل بعد تسديدة من لاعب مانشستر يونايتد كاسيميرو، أخطأ الحارس ياسين بونو في التعامل معها، رغم أنه تصدى لأكثر من كرة خطرة خلال المباراة.



وقبل 11 دقيقة من نهاية المباراة، نجح لاعب فريق سامبدوريا الإيطالي عبد الحميد صابيري الذي دخل في الدقيقة 64 بديلاً للخنوس في تسجيل الهدف الثاني لفريق المدير الفني وليد الركراكي.



وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً من الجماهير المغربية التي حضرت المباراة بكثافة، وأبدعت قبل المواجهة بتيفو مميز حمل صورة أسد، في إشارة إلى كون كتيبة أسود الأطلس أصبحت صعبة الترويض، وقد لقي تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.



(العربي الجديد)