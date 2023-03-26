شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الأولمبى مع زامبيا اليوم الأحد 26/ 3/ 2023 بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالي، مباراة مهمة مساء اليوم عندما يلتقى مع نظيره الزامبي بمدينة نيدولا، فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وكانت مباراة الذهاب أقيمت بالدفاع الجوى قد انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، ويحتاج منتخب مصر للتعادل بأى نتيجة أو الخسارة بفارق هدف للتأهل للبطولة والعودة ببطاقة العبور.

كتيبة المدرب البرازيلى روجيرو ميكالى نجحت فى عبور إى سواتينى بالدور الأول، بعد التعادل سلبيًا فى الذهاب، ثم الفوز فى الإسكندرية بهدف نظيف.

الجيل السابق لمصر نجح فى بلوغ أولمبياد طوكيو الماضية، قبل أن يودع من الدور ربع النهائى على يد صاحب الميدالية الذهبية، منتخب البرازيل.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة فى المغرب، بعدما أقيمت النسخة الماضية فى مصر. من المقرر أن تنطلق المسابقة فى يونيو من العام الجارى، واستقبل المغرب هذه المسابقة أيضًا عام 2011، وفى ذلك التوقيت نجح جيل محمد صلاح فى التأهل إلى الأولمبياد باحتلاله المركز الثالث بها.

موعد مباراة المنتخب الاوليمبى مع زامبيا

ويحل منتخب مصر الاوليمبى ضيفاً ثقيلا على نظيره الزامبى فى السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة بمدينة نيدولا فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وضمت قائمة منتخب مصر الأولمبى لمباراتى زامبيا فى القاهرة وخارج الديار 32 اسمًا هم: حراسة المرمى: على الجابرى (سيراميكا كليوباترا) - حمزة علاء (الأهلي) - يوسف نادر (بيراميدز) - محمد أحمد "سيحا" (المقاولون العرب).

خط الدفاع: محمد أشرف (الأهلي) - حسام عبدالمجيد (الزمالك) - محمد طارق (الزمالك) – حاتم محمد "سكر" (الزمالك) – محمد مغربى (سموحة) – عبدالرحمن جودة (بيراميدز) – محمد حمدى – أحمد عيد (إنبي) – عمر فايد (المقاولون العرب) – أحمد سيد عبدالنبى (الداخلية) – إياد العسقلانى (الإسماعيلي)

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - رأفت خليل (الأهلي) - محمد حسام "بيسو" (الزمالك) - مصطفى سعد (سموحة) – محمود صابر (بيراميدز) – عماد ميهوب (إنبي) – زياد فرج (المصري) – عربى بدر (طلائع الجيش) – محمد شحاتة (طلائع الجيش) – محمود جهاد (فاركو) – عبدالغنى محمد (الاتحاد) – على زعزع (فيوتشر) – مصطفى أشرف (بروسيا مونشنجلادباخ الألماني) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف (غزل المحلة) – أحمد عاطف "قطة" (المقاولون العرب) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).