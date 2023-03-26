شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الزمالك نظيره البنك الأهلى فى التاسعة والربع مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة، ويسعى لاعبو الفارس الأبيض لمصالحة الجماهير بعد الخروج من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، عقب الخسارة الأخيرة من شباب بلوزداد الجزائري، ليودع الفريق الأبيض البطولة.

ويتأهل الفريق الفائز من مواجهة الزمالك والبنك الأهلى إلى دور الـ8 لمواجهة سيراميكا، وفى نصف النهائى يواجه الاتحاد السكندرى الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مواجهة البنك الأهلى بتشكيل مكون من:

محمد عواد فى حراسة المرمى، وفى الدفاع.. محمود الونش، محمود شبانة، عبد الله جمعة، سيد نيمار، فى الوسط.. محمد أشرف روقا – سيف فاروق جعفر– أحمد بلحاج - يوسف أسامة نبيه – مصطفى شلبى، في الهجوم.. وناصر منسى.

ويفتقد الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، بسبب انضمام الثلاثي إلى قائمة منتخب مصر الأول استعداداً لمباراة مالاوي في الجولة الثالثة دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس الأمم الافريقية 2024، والتي من المقرر أن تقام في كوت ديفوار.

كما يغيب الرباعي حسام عبدالمجيد ومحمد طارق ومحمد أحمد بيسو وحاتم سكر، بسبب انضمامهم إلى قائمة المنتخب الأولمبي الذى يواجه منتخب زاميبا في الوقت الحالي، وذلك من أجل التأهل لبطولة كأس الأمم الافريقية والتي تقام في المغرب في العام الجاري، إضافة إلى غياب سيف الجزيرى بسبب انضمامه إلى قائمة منتخب تونس، وغياب حمزة المثلوثي بسبب الإصابة التي لحقت به قبل مباراة شباب بلوزداد في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.