شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 25-3-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بشأن منع التجاوزات على الساحة الرياضة، وفقاً للأطر القانونية.

حقيقة العروض الإنجليزية للتعاقد مع بيرسي تاو في الصيف

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة ما نشرته الصحف الجنوب أفريقية عن اهتمام نادي بيرنلي الإنجليزي بالتعاقد مع بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألق اللاعب برفقة الأهلي ومنتخب بلاده في الآونة الأخيرة.

اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك ضمن مباريات دور الـ16 لكأس الرابطة، والمقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة فى التاسعة والربع مساءً.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة البنك الأهلي فى دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة، المقرر لها غدا الأحد باستاد المقاولون العرب.

انتظم محمود متولي مدافع الأهلي بشكل تدريجي فى التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة. قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن متولي انتهى من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من إصابة في العضلة الخلفية. أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بشأن منع التجاوزات على الساحة الرياضة وفقاً للأطر القانونية وجاء نص البيان:

أكد روجيرو ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن مباراة فريقه غداً أمام زامبيا فى إياب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما، لن تكون سهلة على الطرفين. وقال ميكالي فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، "منتخب زامبيا قوى وعنيد، وهذا ما ظهر لنا فى لقاء الذهاب".

عقد حمزة الجمل، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، جلسة مع الجهاز الطبى، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب عبد الرحمن أنوس بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق خلال لمدة 48 ساعة.