شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى بالزى التقليدى فى مواجهة زامبيا غدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الأولمبي ونظيره الزامبي المقرر لها غدا الأحد بمدينة نيدولا عن ارتداء المنتخب المصري الزى التقليدي "الفانلة الحمراء والشورت الأبيض والجورب الأسود"، بينما يرتدى الحارس اللون الأصفر كاملا.

فى المقابل يرتدى منتخب زامبيا الزي البرتقالى "فانلة وجورب" بينما يكون لون الشورت أسود ويرتدي حارس زامبيا اللون الازرق كاملا .

وتقام مباراة منتخب مصر مع زامبيا فى السادسة مساء غد، الأحد، بتوقيت القاهرة، ويحتاج المنتخب الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف من أجل العودة ببطاقة التأهل لأمم أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين المنتخبين فى إطار منافسات العودة الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث يتأهل المنتخبات الثلاثة أصحاب المراكز الأولى مباشرة بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا فى ملحق الأولمبياد.

حضر الاجتماع الفني كل من : محمود حرب المدير الإداري ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وعيد سليمان مسئول المهمات.