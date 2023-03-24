شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مباريات جمعت مصر ومالاوى قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد الدفاع الجوي مباراة منتخبى مصر ومالاوي فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024".

واستهل المنتخب المصرى مشواره فى التصفيات بفوز صعب على غينيا بهدف دون رد، قبل سقوط مفاجئ على يد إثيوبيا بنتيجة 0-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة.

وتتساوى منتخبات إثيوبيا ومالاوي وغينيا مصر بنفس الرصيد ولكل منها 3 نقاط بعد فوز وخسارة في أول جولتين بالتصفيات الأفريقية.

وسبق والتقى المنتخب المصري مع مالاوي فى 10 مواجهات، كان الفوز حليف الفراعنة فى 5 مواجهات، وحسم التعادل مواجهتين، بينما كانت الغلبة لصالح المنتخب المالاوي فى 3 مباريات.

وأحرز منتخب مصر 14 هدفًا فى شباك منتخب مالاوي، مقابل الأخير 8 أهداف.

ويحتل منتخب إثيوبيا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب مالاوي صاحب المركز الثاني، ويأتي منتخب غينيا بالرصيد نفسه بالمركز الثالث، ويحل منتخب مصر بالمركز الرابع والأخير بذات النقاط، وهو ما يجعل تلك المجموعة متشابكة بشكل كبير.