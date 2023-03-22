شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريرا عن 14 لاعبا فى الأهلي خلال فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من محللي الأداء في الفريق إعداد تقرير عن لاعبي المارد الأحمر في المنتخبات الوطنية خلال فترة توقف الدولي الحالية.

ويتواجد عدد كبير من لاعبي الأهلي في المنتخبات الوطنية سواء اللاعبين المحليين أم الأجانب، فالمنتخب الأول يستعد لمباراتي مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري في تصفيات أمم أفريقيا 2024 وتقام المباراة الأولى في القاهرة والثانية في مالاوي.

فيما يستعد المنتخب الأولمبي لمباراتي زامبيا يومي 22 و26 مارس الجاري في المرحلة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب والمؤهلة بدورها لأولمبياد 2024 بباريس، كما يغيب حميد ماو لانضمامه لمنتخب تنزانيا استعداداً لخوص تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024.

وتلقى كلٌّ من الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام 7 لاعبين؛ (محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) إلى معسكر المنتخب الأول، كما ينضم الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى صفوف المنتخب الأولمبى.

ويرغب المدرب السويسري في الوقوف على مستوى هؤلاء اللاعبين ومشاركتهم مع المنتخبات المختلفة خلال فترة توقف الدوري، لذا طلب المدير الفني من محللي الأداء في الأهلي تجهيز تقرير شامل عن مشاركات اللاعبين الـ14 قبل عودة المنافسات الرسمية للأهلي.