7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الثلاثاء، الموافق 21/ 3/ 2023 العديد من الأحداث، جاء فى مقدمتها الأهلى يحصل على موافقة أمنية بحضور 50 ألف مشجع لمباراة الهلال، وأحمد عبد المقصود يقود تدريبات الزمالك وانتظام شيكابالا وغياب الدوليين.

الأهلى يحصل على موافقة أمنية بحضور 50 ألف مشجع لمباراة الهلال

أعلن النادي الاهلي حصوله علي موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مشجع لمباراته المصيرية مع الهلال السوداني، ووجهت النادى الأحمر الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية للموافقة على حضور هذا العدد من الكبير من الجماهير للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

طاقم تحكيم موريتانى لموقعة الأهلى والهلال بدورى أبطال أفريقيا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إسناد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا إلى طاقم تحكيم من موريتانيا. أحمد عبد المقصود يقود تدريبات الزمالك وانتظام شيكابالا وغياب الدوليين استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في بطولة كأس الرابطة. سيراميكا يتأهل الى دور الـ8 بكأس الرابطة و ينتظر الفائز من الزمالك و البنك الأهلى تأهل فريق سيراميكا الى دور الثمانية من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب الفوز على سموحة بركلات الجزاء بنتيجة 5/3 حيث أنتهى الوقت الاصلى بينهم بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق في اللقاء الذى جمع بينهم منذ قليل على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات دور الـ16 .

طاقم حكام سنغالى لإدارة مباراة بيراميدز وفيوتشر فى كأس الكونفدرالية

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراته أمام نادي فيوتشر في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

خالد عيد يقرر الرحيل عن الترسانة عقب الهزيمة من المصرية للاتصالات قرر خالد عيد المدير الفني لفريق الترسانة، تقديم الاستقالة من تدريب الفريق عقب الهزيمة أمام المصرية الاتصالات فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى.

اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر اليوم استعدادا لمباراتى مالاوى

تكتمل اليوم القوة الضاربة لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا، استعدادا لمباراتي مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بوصول جميع المحترفين، باستثناء إمام عاشور الذي ينضم بعد حفل زفافه اليوم.